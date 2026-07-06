Singapore-Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ

Ngày 6/7, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Singapore (NSAS) và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoC) nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển công nghệ vũ trụ, nghiên cứu và thám hiểm không gian.

Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa các cơ quan vũ trụ của Singapore và Nhật Bản, được ký kết sau cam kết của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này hồi đầu năm.



Phóng viên TTXVN tại Singapore cho biết, theo thỏa thuận, NSAS và JAXA sẽ tăng cường trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ, khoa học và thám hiểm không gian, phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như trao đổi về chính sách và khuôn khổ quản lý.



Bên lề Hội nghị Spacetide 2026 diễn ra tại Tokyo, hai cơ quan cũng trao đổi thư hợp tác về thúc đẩy doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đồng tài trợ (CBPF) của JAXA.

Singapore trở thành quốc gia đối tác thứ ba tham gia chương trình này, sau Anh và Pháp. Theo NSAS, khuôn khổ hợp tác mới sẽ hỗ trợ tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Singapore và Nhật Bản, tạo điều kiện hình thành các dự án hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm của ngành công nghiệp vũ trụ.



Cũng tại sự kiện, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore và công ty phát triển phần mềm Fusic của Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành vệ tinh.

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các giải pháp AI hỗ trợ điều hành trạm mặt đất, lập kế hoạch nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực cho các trạm điều khiển vệ tinh và phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật.



Phó Hiệu trưởng Đại học NTU Christian Wolfrum cho biết khi số lượng chòm vệ tinh ngày càng gia tăng, ngành công nghiệp vũ trụ cần những giải pháp mới để quản lý các sứ mệnh không gian một cách an toàn, hiệu quả và với quy mô lớn hơn.



Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc điều hành NSAS Ngiam Le Na nhấn mạnh các quan hệ đối tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cơ hội cho hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ của Singapore. Bà cho biết đây là thỏa thuận hợp tác song phương đầu tiên của NSAS kể từ khi cơ quan này được thành lập vào tháng 4 năm nay.

Theo bà Ngiam Le Na, Singapore kỳ vọng cùng Nhật Bản thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời đóng góp vào việc sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn và bền vững.



Về phía Nhật Bản, Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa cho biết việc ký kết thỏa thuận diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông nhấn mạnh hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác thành công trước đây, trong đó có việc Nhật Bản hỗ trợ phóng các vệ tinh của Singapore bằng tên lửa H-IIB và từ mô-đun Kibo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Singapore trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và không gian vũ trụ, đồng thời cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu./.

NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng Căn cứ Mặt Trăng sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2029, tập trung vào thám hiểm bằng robot và thử nghiệm công nghệ trong môi trường Mặt Trăng.

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