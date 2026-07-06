Tàu Thiên Vấn-2 của Trung Quốc áp sát tiểu hành tinh sau hành trình 1 tỷ km

Ngày 6/7, Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo tàu thăm dò Thiên Vấn-2 (Tianwen-2) đã tiến tới vị trí cách tiểu hành tinh 2016 HO3 khoảng 20km, bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày với quãng đường khoảng 1 tỷ km.

Thiên Vấn-2 được phóng ngày 29/5/2025, với mục tiêu thực hiện nhiều nhiệm vụ trong hành trình kéo dài khoảng 10 năm, bao gồm thu thập mẫu từ tiểu hành tinh gần Trái Đất 2016 HO3 và thăm dò sao chổi vành đai chính 311P, nằm xa hơn quỹ đạo sao Hỏa.

Theo CNSA, trong giai đoạn tiếp cận, tàu thăm dò đã thu được hình ảnh của tiểu hành tinh mục tiêu. Nhóm vận hành Thiên Vấn-2 đã sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học trong quá trình tiếp cận để hiệu chỉnh quỹ đạo, qua đó giảm sai số vị trí từ mức hàng trăm km (xác định bằng quan sát mặt đất trước đó) xuống còn cấp độ km.

Trong quá trình bay tới mục tiêu, Thiên Vấn-2 đã thực hiện các thao tác hiệu chỉnh quỹ đạo và điều chỉnh hành trình trong không gian sâu. Ngày 6/6 vừa qua, tàu lần đầu phát hiện tiểu hành tinh; ngày 7/6, khi ở khoảng cách 30.000 km, tàu đi vào quỹ đạo đồng phẳng với tiểu hành tinh; đến ngày 19/6, tàu tiếp cận ở khoảng cách 2.000 km.

CNSA cho biết trong thời gian tới, Thiên Vấn-2 sẽ tiếp tục triển khai các quan sát khoa học chi tiết nhằm thu thập dữ liệu về hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh, phục vụ cho các hoạt động lấy mẫu trong giai đoạn tiếp theo./.

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