Công nghệ mới giúp loại bỏ hơn 90% vi nhựa trong nước thải

Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát triển một phương pháp sử dụng kết hợp vi bọt khí và bọt khí nano để loại bỏ hơn 90% vi nhựa trong nước thải, mở ra giải pháp tiềm năng cho tình trạng ô nhiễm vi nhựa ngày càng gia tăng trong môi trường.



Trong thông báo ngày 6/7, Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) của Australia cho biết phương pháp này kết hợp vi bọt khí (microbubble) và bọt khí nano (nanobubble), hay còn gọi là phương pháp “bong bóng kép”, giúp tăng đáng kể hiệu quả loại bỏ vi nhựa so với việc chỉ sử dụng một loại bọt khí.

Trong đó, vi bọt khí tạo lực nổi để đưa hạt vi nhựa cũng như các chất ô nhiễm dạng hạt trong nước thải nổi lên bề mặt, còn bọt khí nano giúp tăng khả năng bám dính và kết tụ các hạt, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý.



Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp này cải thiện quá trình tuyển nổi khí hòa tan (Dissolved Air Flotation - DAF). Đây là quá trình tách các chất rắn lơ lửng, dầu mỡ và hợp chất khó lắng ra khỏi nước thải bằng cách sử dụng các bong bóng khí siêu nhỏ. Các bong bóng khí này bám dính vào hạt rắn hoặc giọt dầu, giúp chúng nổi lên bề mặt và được gạt bỏ.



Phương pháp này có thể được áp dụng tại các nhà máy xử lý nước thải thông qua việc tối ưu hóa các điều kiện vận hành sẵn có như áp suất khí, thời gian bão hòa và kích thước bọt khí, mà không cần thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu cũng cho thấy hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ bọt khí kép vẫn duy trì hiệu quả trong điều kiện nước thải thực tế, có thành phần phức tạp như chất hữu cơ, dầu và mỡ.

Các chất hữu cơ và những thành phần như chất béo, dầu và mỡ không làm giảm hiệu suất xử lý, thậm chí trong một số trường hợp còn góp phần cải thiện khả năng loại bỏ nhờ thúc đẩy quá trình kết tụ của vi nhựa.



Trưởng nhóm nghiên cứu, Phó Giáo sư Biplob Pramanik thuộc RMIT, cho biết các nhà máy xử lý nước thải là một nguồn phát tán vi nhựa khi các hạt này có thể lọt qua hệ thống lọc, gây nguy cơ đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Vì vậy, việc thu giữ vi nhựa ngay từ giai đoạn xử lý ban đầu có thể giúp giảm tích tụ trong bùn thải và hạn chế phát tán ra môi trường. Hiện nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm các đối tác trong ngành để kiểm chứng và thử nghiệm phương pháp này ở quy mô lớn./.

Saudi Arabia biến nước thải qua xử lý thành tài nguyên chiến lược Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và các dự án quy mô lớn đang triển khai trên khắp cả nước đang thúc đẩy nhu cầu về nguồn nước đã qua xử lý như một thành phần thiết yếu của hạ tầng dự án.

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