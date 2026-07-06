Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 6/7 thông báo người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp đã nộp đơn từ chức, đánh dấu bước đầu tiên trong tiến trình giải thể Ủy ban Giám sát Hoạt động chính phủ - cơ quan hiện đảm nhiệm vai trò điều hành chính quyền của Hamas tại Dải Gaza.



Tuyên bố của Hamas cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện để Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), còn gọi là Ủy ban Kỹ trị, do ông Ali Shaath đứng đầu, có thể vào Dải Gaza và tiếp nhận quyền quản lý hành chính.

Hamas cho biết đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên môn sẽ tiếp tục làm việc nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu dành cho người dân Gaza không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.



Song song với đó, các nguồn tin từ Hamas và nhiều phe phái Palestine cho biết một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại thủ đô Cairo (Ai Cập) trong vòng 2 ngày tới, với mục tiêu thu hẹp bất đồng liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn vốn đang ở trạng thái mong manh tại Dải Gaza.

NCAG được Hội đồng Hòa bình thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vào tháng 10/2025.



Lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm trao đổi tù nhân, tăng cường viện trợ nhân đạo và rút một phần lực lượng Israel khỏi Gaza.

Giữa tháng 1 năm nay, Mỹ công bố giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, trong đó có nội dung Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, Hamas giải giáp, khởi động công cuộc tái thiết và thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp tại vùng lãnh thổ này.



Hamas ngày 5/7 đã bác bỏ các cáo buộc của Israel cho rằng phong trào này đang tái xây dựng năng lực quân sự, đồng thời cho rằng Israel sử dụng những tuyên bố như vậy để biện minh cho các hành động quân sự tiếp diễn và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.



Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem nêu rõ Hamas và các phe phái Palestine khác tại Gaza vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đồng thời kêu gọi các bên trung gian và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.



Tuyên bố trên đưa ra sau khi kênh truyền hình nhà nước Kan của Israel đưa tin các quan chức quân sự nước này đánh giá Hamas đang chuẩn bị cho một đợt chiến sự mới có thể xảy ra thông qua việc tuyển dụng các thành viên mới, tái xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm, bao gồm cả các đường hầm và cơ sở quân sự, cũng như sản xuất hàng trăm thiết bị nổ và rocket mỗi tháng.

Do đó, một số quan chức quân sự Israel ủng hộ việc nối lại các chiến dịch tại Gaza và coi các nỗ lực tái xây dựng năng lực quân sự của Hamas là một thách thức an ninh ngày càng tăng./.

Xung đột Hamas-Israel: Tương lai bất định ở Gaza sau 1.000 ngày Số phận của hơn 2 triệu người Palestine tại Gaza hiện vẫn mờ mịt, trong đó đa số phải rời bỏ nhà ở đi lánh nạn và đang sống trong cảnh đổ nát hoang tàn.

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