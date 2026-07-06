Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đồng đội, gia đình.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng; dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống.

Sau buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu trực tiếp thực hiện nghi thức triển khai quy tập hài cốt liệt sỹ tại thực địa.

Các hài cốt sau khi được cất bốc được phủ Quốc kỳ, đưa về nhà quàn trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ.

Sự kiện diễn ra trong những ngày tháng cao điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực thiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” được phát động ngày 2/4/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027)./.