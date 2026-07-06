Lào Cai: Lấy mẫu hài cốt từ 46 phần mộ liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Ngày 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Lào Cai, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lào Cai long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Lễ động thổ thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Theo thống kê, Nghĩa trang liệt sỹ phường Lào Cai hiện có 101 phần mộ liệt sỹ, trong đó 17 phần mộ đã xác định đầy đủ thông tin, 38 phần mộ xác định được một phần thông tin và 46 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, trong đợt này, toàn bộ 46 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai Trần Thị Thùy Dung, hoạt động xác định ADN cho 46 ngôi mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin tại nghĩa trang phường là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần tri ân của thế hệ hôm nay.

Nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," việc ứng dụng công nghệ hiện đại này không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim nhằm trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng, mà còn mang lại niềm an ủi của các gia đình thân nhân. Hành động nhân văn ấy góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khẳng định đạo lý nghĩa tình trọn vẹn đối với những người đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc.

Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai sẽ Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, đơn vị y tế thực hiện trang nghiêm, đúng quy chuẩn khoa học và tuyệt đối an toàn tâm linh; rà soát và kết nối thông tin phục vụ tốt nhất cho việc đối chiếu, xác thực dữ liệu ADN./.

Lào Cai: Tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tập thể tại Pháo đài K30 Khu vực Pháo đài K30 ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai từng là nơi diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979.