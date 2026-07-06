Nghệ An: Gần một năm sau hoàn thành, cầu gần 80 tỷ đồng vẫn chờ đường dẫn

Sau gần một năm hoàn thành các hạng mục chính, cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ, nối hai xã Hoa Quân và Kim Bảng (tỉnh Nghệ An), vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do hạng mục đường dẫn hai đầu cầu chưa được triển khai đồng bộ.

Thực trạng cây cầu hàng chục tỷ đồng hoàn thành nhưng chưa phát huy hiệu quả đang gây nhiều tiếc nuối, đồng thời ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương.

Dự án cầu Mô Vĩnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt vào cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực. Ban đầu, dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ đầu tư được chuyển giao cho Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An.

Theo thiết kế, cầu Mô Vĩnh có chiều dài 146 m, rộng 9 m, gồm bốn nhịp bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đi kèm với công trình là hệ thống đường dẫn hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, với nền đường rộng 7,5m và mặt đường rộng 5,5m.

Khi hoàn thành đồng bộ, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông giữa hai bên sông Rộ, rút ngắn thời gian đi lại, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, dù phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành từ năm 2025, đến nay công trình vẫn chưa thể khai thác do thiếu đường dẫn kết nối. Hai đầu cầu vẫn dang dở, khiến toàn bộ công trình rơi vào tình trạng "đắp chiếu," chưa phát huy giá trị đầu tư như kỳ vọng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cây cầu bêtông kiên cố nằm lặng lẽ giữa sông nhưng không có lối để phương tiện lưu thông. Trong khi đó, hằng ngày người dân hai xã Hoa Quân và Kim Bảng vẫn phải sử dụng cây cầu sắt tạm đã xuống cấp để qua lại.

Cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ thiếu đường dẫn kết nối nên chưa thể đưa vào khai thác sử dụng. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Việc tiếp tục phụ thuộc vào cây cầu tạm không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ hoặc thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân xã Kim Bảng, cho biết khi dự án được khởi công, người dân địa phương rất phấn khởi và hy vọng cây cầu mới sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến nay dù cầu đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu đường dẫn, khiến mong mỏi của người dân vẫn chưa trở thành hiện thực.

"Người dân chỉ mong các cấp chính quyền sớm hoàn thiện phần đường dẫn để cây cầu được đưa vào khai thác. Khi đó, việc đi lại sẽ thuận lợi, an toàn hơn, tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế và giao thương giữa các địa phương," ông Dũng chia sẻ.

Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, nguyên nhân khiến dự án chưa thể hoàn thành là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần đường dẫn đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn hai xã Hoa Quân và Kim Bảng vẫn chưa hoàn tất. Việc chưa có mặt bằng sạch khiến đơn vị thi công chưa thể triển khai các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Ông Phan Công Kiên, Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, cho biết đơn vị đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm sớm tái khởi động thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được bố trí và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Hiện Ban Quản lý Dự án đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân hai xã Hoa Quân và Kim Bảng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, sau khi địa phương bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch, các đơn vị thi công sẽ triển khai ngay phần đường dẫn để hoàn thiện toàn bộ dự án.

Liên quan đến tiến độ thực hiện, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, cho biết địa phương đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng để triển khai các bước kiểm đếm, đo đạc, xác định nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án bồi thường theo quy định. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện với mục tiêu sớm bàn giao quỹ đất cho chủ đầu tư.

Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng không chỉ giúp dự án cầu Mô Vĩnh hoàn thành đúng mục tiêu đề ra mà còn tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công, đáp ứng kỳ vọng của người dân về một công trình giao thông có ý nghĩa kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực hai bên sông Rộ./.

Giải quyết tình trạng “lệch pha” tiến độ giữa cầu và đường dẫn ở Đà Nẵng Chính quyền thành phố Đà Nẵng dồn lực tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và vật liệu đắp nền nhằm giải quyết dứt điểm sự "lệch pha" tiến độ giữa phần cầu chính và đường dẫn kết nối ở nhiều dự án giao thông.