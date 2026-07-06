Lâm Đồng quyết tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành dự án đường ven biển ĐT.719B

Ngày 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà.

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối các khu du lịch ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông của tỉnh.

Dự án đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà là tuyến đường trọng điểm của tỉnh, kết nối tuyến cao tốc Bắc-Nam, tuyến Quốc lộ 1A xuống tuyến đường ven biển kỳ vọng tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị ven biển phía Đông của tỉnh.

Dự án có chiều dài 25,61km, tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng. Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay dự án đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng tại khu vực mỏ khai thác titan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án số 2, hiện dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng, cụ thể: Đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum chiều dài khoảng 17,8km.

Còn lại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,88km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đơn vị liên quan và Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường để tháo gỡ “điểm nghẽn” tuyến ĐT719B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án số 2 Nguyễn Thanh Hiền cho hay: Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 147 ha/335 hồ sơ; hiện đã phê duyệt phương án bồi thường 320/335 hồ sơ, đạt 95,5%.

Các đơn vị đã chi trả tiền bồi thường 314/335 hồ sơ, đạt 93,7%. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, vướng mắc về thủ tục đóng cửa mỏ khiến dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ.

Chỉ khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và được chấp thuận, khu vực này mới có thể bàn giao cho địa phương để triển khai thi công đồng bộ.

Đoạn tuyến qua dự án khai thác titan của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường, chiều dài khoảng 3,88km chưa bàn giao mặt bằng.

Khu vực đoạn tuyến này có 4 khu vực khai thác titan, cụ thể: Khu vực 1 (0,88km/7,45 ha) và khu vực 4 (0,93km/5,16 ha), đơn vị đã khai thác và hoàn thổ xong, đang hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng.

Tháng 9/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường đã nộp hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ một phần tại khu vực 1 và khu vực 4.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Công ty bổ sung hoàn thiện phương án đóng cửa mỏ diện tích khu vực khai thác titan. Tháng 5/2026, Công ty đã hoàn thiện bổ sung và nộp lại hồ sơ Phương án đóng cửa mỏ cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và hiện đang chờ kết quả giải quyết.

Tuyến ĐT719B đoạn hướng Phan Thiết - Kê Gà vướng mặt bằng khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường nên chưa thể triển khai thi công. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đối với khu vực 3 (0,97km/8,43ha), Công ty đã khai thác, hoàn thổ xong. Riêng khu vực 2 (1,10km/9,28ha), hiện Công ty đang khai thác và dự kiến đến tháng 12/2026 mới khai thác xong và sau đó sẽ làm thủ tục đóng cửa mỏ chung 1 lần cho khu vực 2, khu vực 3.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án số 2: Đơn vị đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng tiếp tục phối hợp, đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường và các đơn vị liên quan sớm hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trong tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành tiếp tục vận động một hộ dân tại nút giao giữa ĐT.719B và ĐT.719 để bàn giao mặt bằng, trường hợp hộ không chấp hành thì đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục đóng cửa mỏ khai thác titan tại khu vực này.

“Trước mắt, từ nay đến ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phải chủ động đăng ký làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến hồ sơ đóng cửa mỏ. Sau buổi làm việc, Sở phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công,” ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường nêu phương án đóng cửa mỏ khai thác titan phục vụ thi công tuyến ĐT719B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng trong tháng Bảy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh; chỉ đạo đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh khẳng định; tuyến đường ven biển ĐT.719B là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung cao độ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn tồn tại. Phấn đấu phải hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường trong năm 2026./.

Lâm Đồng: Tuyến đường kết nối cao tốc Bắc-Nam với biển tiếp tục lỡ hẹn Dự án đường ven biển 719B tại Lâm Đồng bị trì hoãn do vướng mặt bằng và thủ tục đóng cửa mỏ, ảnh hưởng tới phát triển du lịch và hạ tầng.