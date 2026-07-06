Giải quyết tình trạng “lệch pha” tiến độ giữa cầu và đường dẫn ở Đà Nẵng

Khắc phục triệt để tình trạng đầu tư dở dang, chậm đưa công trình vào vận hành nhằm chống lãng phí nguồn vốn ngân sách đang là quyết tâm chính trị lớn của thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, chính quyền thành phố đang tập trung chỉ đạo, dồn lực tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng và vật liệu đắp nền nhằm giải quyết dứt điểm sự "lệch pha" tiến độ giữa phần cầu chính và đường dẫn kết nối tại nhiều dự án giao thông trên địa bàn.

Thực trạng "cầu chờ đường" gây lãng phí

Đặc điểm địa hình thành phố Đà Nẵng bị chia cắt mạnh bởi hệ thống lưu vực các sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn, Cổ Cò, Trường Giang, Bà Rén, Ly Ly và Tam Kỳ.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, thành phố đã triển khai xây dựng nhiều công trình cầu nhằm tăng cường tính kết nối liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, qua rà soát toàn diện của Sở Xây dựng, trên địa bàn hiện có tới 21 công trình cầu đã triển khai thi công nhưng chậm đưa vào khai thác hoặc chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư do chưa hoàn bộ phần đường dẫn.

Cụ thể, có 2 công trình cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đường kết nối có quy mô nhỏ, chưa phù hợp quy hoạch nên chưa tối ưu hóa hiệu quả (như cầu Thôn 3 và cầu Nguyễn Duy Hiệu).

Đáng chú ý, có tới 11 công trình cầu đã hoàn thành xong phần cầu chính nhưng phần đường dẫn chưa hoàn thành, khiến dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu."

Trong số này có các công trình quan trọng như cầu An Bình, cầu Quảng Đà (hệ sông Vu Gia); cầu Tân Bình, Lệ Bắc, Sông Thu, Văn Ly (hệ sông Thu Bồn và Vĩnh Điện); cầu Gò Cuông, Trà Đình (hệ sông Bà Rén và Ly Ly). Ngoài ra, có 8 công trình cầu khác đang triển khai thi công nhưng phần đường dẫn cũng đang chậm tiến độ nghiêm trọng so với phần cầu chính.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam cho biết qua đánh giá thực tế của cơ quan chức năng, sự chậm trễ và "lệch pha" này xuất phát từ một số nguyên nhân cốt lõi. Đó là, vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong khi phần cầu chính nằm dưới lòng sông có thể bàn giao mặt bằng thi công ngay, thì phần đường dẫn đi qua đất ở, đất sản xuất của người dân đòi hỏi quy trình đền bù, tái định cư phức tạp.

Thực tế, có tới 18/19 công trình chưa hoàn thành đường dẫn đang gặp vướng mắc nghiêm trọng về giải phóng mặt bằng. Khan hiếm nghiêm trọng nguồn vật liệu đất đắp cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các dự án cầu bị chậm tiến độ.

Từ năm 2020 đến nay, hàng loạt mỏ đất hết thời hạn khai thác phải dừng hoạt động, quy trình cấp phép mỏ mới gặp vướng mắc khiến nguồn đất đắp nền đường cực kỳ khan hiếm. Qua rà soát, có 12/19 công trình bị đình trệ trực tiếp do thiếu đất đắp nền.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng trên là sự bất cập trong công tác quản lý và chuyển giao dự án. Việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp dẫn đến việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư nhiều lần giữa cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Quá trình này làm gián đoạn tính pháp lý, hồ sơ tài liệu bị chậm bàn giao. Một số dự án trước đây giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư có năng lực quản lý hạn chế, thậm chí có giai đoạn "giao trắng" cho đơn vị thi công tự xoay xở. Thời gian kéo dài kéo theo biến động giá vật tư, làm suy giảm năng lực tài chính của các nhà thầu.

"Rõ người, rõ việc, rõ thời gian"

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, nhằm kiên quyết chống lãng phí trong đầu tư công, Sở Xây dựng đề xuất Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các giải pháp then chốt theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.”

Về mô hình quản lý, thành phố điều chỉnh triệt để nhiệm vụ chủ đầu tư, chuyển giao phần lớn các dự án giao thông trọng điểm về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp thành phố điều hành để bảo đảm năng lực chuyên môn.

Khi những hạng mục cuối cùng hoàn thành, hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng sẽ được kết nối đồng bộ hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Việc giải phóng mặt bằng được tập trung giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường để xây dựng phương án bồi thường, áp giá tái định cư bám sát thực địa. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, thành phố sẽ kiên quyết xây dựng phương án bảo vệ thi công, cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Đối với nút thắt vật liệu, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương áp dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP để sớm cấp phép, kích hoạt các mỏ khoáng sản đất đắp. Việc điều phối nguồn cung được ưu tiên tối đa cho các công trình có nhu cầu đất lớn như cầu Văn Ly, cầu Quảng Đà, cầu Tam Tiến, cầu Trà Đình.

Đồng thời, Sở Tài chính và Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, hướng dẫn thủ tục gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu yếu kém để lựa chọn đơn vị thay thế.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu sớm khởi động lại các dự án dừng thi công dài ngày, khẩn trương hoàn thành khối lượng trong phạm vi mặt bằng đã sạch, quyết tâm đưa các công trình huyết mạch này vào khai thác trong thời gian sớm nhất, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Chưa bàn giao xong mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ Với việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng đang bị chậm tiến độ trước thời hạn về đích vào tháng 9 tới đây.

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