Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng, một thuyền viên tử vong

Chiều 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo nhanh vụ tai nạn giữa tàu hàng Viet Thuan 11-07 với tàu cá BTh 98379 TS.

Theo báo cáo ban đầu, tàu cá BTh 98379 TS (chiều dài 17,10m, công suất 420 CV), hành nghề vây rút chì, trên tàu có 17 thuyền viên do ông Phan Văn Chi (sinh năm 1972, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến vào khoảng 7 giờ, ngày 6/7 tại Cảng cá Phú Hải đi khai thác hải sản. Khi đang hành nghề tại vị trí cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 di chuyển theo hướng Nam tông vào.

Hậu quả, tàu cá BTh 98379 TS bị chìm, 17 thuyền viên được tàu cá BV 93303 TS do ông Phạm Văn Tiến (sinh năm 1981, trú xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cứu vớt, trong đó, có 1 người tử vong (chưa xác định danh tính).

Sau khi cứu vớt các thuyền viên, tàu cá BV 93303 TS đã chuyển 16 người (gồm 15 thuyền viên sức khỏe ổn định và 1 thi thể thuyền viên) cho tàu cá BV 90703 TS do ông Trần Văn Lai (sinh năm 1976, trú xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) đưa vào bờ; còn 1 người là ông Phan Văn Chi chủ tàu kiêm thuyền trưởng ở lại điểm xảy ra tai nạn trông coi xác tàu.

Đến khoảng 14 giờ, tàu cá BV 90703 TS chở các thuyền viên về Cảng Phú Hải an toàn. Tàu hàng Viet Thuan 11-07 đang hành trình vào cảng Phan Thiết (neo đậu khu vực ngoài cảng) để làm việc với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã có thông báo các tàu gần đó hỗ trợ cứu nạn. Đơn vị cử lực lượng phối hợp chính quyền địa phương đến gia đình các nạn nhân nắm tình hình, động viên các thuyền viên bị nạn./.

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