Đà Nẵng xây công viên trên diện tích đất thu hồi từ dự án Hòn Ngọc Á Châu

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn, trên diện tích đất thu hồi một phần Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý.

Mục tiêu của dự án là xây dựng công viên với các tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu tiếp cận bãi biển và vui chơi cho người dân; hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2027.

Dự kiến công viên sẽ được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục chức năng như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển, khu tổ chức sự kiện và cây xanh cảnh quan.

Dự án cũng xây dựng nhà vệ sinh công cộng kết hợp dịch vụ bãi tắm, khu tắm nước ngọt, nhà gửi đồ, phòng thay đồ, bậc cấp xuống biển và đường dốc xuống biển phục vụ người khuyết tật…

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu có diện tích khoảng 12 ha (vốn đầu tư đăng ký 4.800 tỷ đồng) được cấp giấy chứng nhận từ năm 2009, khởi công từ 2010 nhưng sau đó bị bỏ hoang cho đến nay. Trải qua nhiều lần làm việc, chính quyền Đà Nẵng đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi khoảng 2,45 ha ở phía Nam dự án để làm công viên công cộng.

Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Công viên công cộng (thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu). Đến năm 2020 và 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch của dự án trên.

Ngày 15/4/2024, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn) đã có Công văn về việc lập khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với dự án với tổng kinh phí dự kiến là hơn 20,7 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu là một trong những dự án "treo" lâu năm, được thành phố Đà Nẵng triển khai tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2025)./.

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