Bộ Y tế: Đề án bệnh viện vệ tinh được kỳ vọng giảm 20% tỷ lệ chuyển tuyến

Chiều 6/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, triển khai Đề án Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng công tác y học gia đình.

Theo Quyết định số 1068, Bộ Y tế đặt mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn tới. Đồng thời, đề án hướng tới kéo giảm ít nhất 20% số lượt người bệnh phải chuyển lên các cơ sở y tế tuyến trên hoặc cùng cấp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc chuyển đổi tư duy y tế. Ông khẳng định toàn ngành cần chuyển mạnh từ việc tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tổ chức quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò then chốt của y học gia đình. Đây là phương thức chăm sóc toàn diện, liên tục, lấy người dân làm trung tâm và gắn liền quá trình phòng bệnh với phục hồi chức năng.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với những bệnh nhân mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư hoặc người cao tuổi, mô hình này giúp họ được theo dõi lâu dài ngay tại địa phương thay vì dồn ứ lên các bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống y học gia đình bắt buộc phải được đặt trên nền tảng dữ liệu sức khỏe liên thông. Các thông tin từ hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và dữ liệu bảo hiểm y tế cần được kết nối xuyên suốt giữa các trạm y tế, phòng khám và bệnh viện các cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng các chuyên gia đã phân tích sâu các giải pháp nhằm bảo đảm tính thực tiễn của đề án.

Vấn đề cốt lõi được đặt ra là việc lựa chọn bệnh viện hạt nhân, cơ sở vệ tinh và gói kỹ thuật chuyển giao bắt buộc phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Các đơn vị phải căn cứ chặt chẽ vào mô hình bệnh tật, điều kiện địa lý cùng nguồn nhân lực của từng địa phương, kiên quyết ngăn chặn tình trạng làm theo phong trào hay chạy theo số lượng.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế trình bày đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Song song đó, công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cũng cần được đổi mới toàn diện. Các đại biểu thống nhất rằng mỗi kỹ thuật khi chuyển giao phải gắn liền với lộ trình đào tạo, giám sát và hỗ trợ từ xa. Mục tiêu này chỉ thực sự hoàn thành khi các phương pháp điều trị mới được vận hành an toàn và trở thành hoạt động khám chữa bệnh thường quy tại cơ sở.

Ngoài ra, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho nguyên lý y học gia đình. Các cơ quan quản lý cần sớm làm rõ phạm vi chuyên môn, mô hình chăm sóc tại nhà, đồng thời thiết lập cơ chế liên thông dữ liệu và tháo gỡ vướng mắc trong phương thức thanh toán bảo hiểm y tế./.