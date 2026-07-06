Quảng Ngãi lấy mẫu hơn 13.000 phần mộ liệt sỹ, thu nhận mẫu ADN thân nhân

Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đợt cao điểm lấy mẫu đối với hơn 13.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính; đồng thời số hóa thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ.

Đây được xem là "chìa khóa" quan trọng để xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ và thân nhân.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" do Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 15/5/2026 về việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với 13.656 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang liệt sỹ. Các mẫu sau khi thu thập sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN; đồng thời toàn bộ thông tin về mộ và hài cốt liệt sỹ sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mộ liệt sỹ.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 4 tổ lấy mẫu sinh phẩm tại 12 nghĩa trang liệt sỹ.

Kết quả triển khai bước đầu sẽ được rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị xác định thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu sớm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Song song với việc lấy mẫu tại các phần mộ liệt sỹ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 29/6 về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu sẽ diễn ra từ ngày 13-16/7/2026, sau đó tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và thu nhận mẫu theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Địa điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại các địa điểm thuận lợi cho việc đi lại của thân nhân liệt sỹ như nhà văn hóa, trường học.

Các điểm thu nhận mẫu được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại những địa điểm thuận tiện như nhà văn hóa, trường học. Đối với thân nhân có đủ sức khỏe, việc lấy mẫu sẽ được tổ chức tập trung tại các xã được phân công chủ trì.

Riêng đối với thân nhân liệt sỹ là người cao tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau hoặc không có khả năng đi lại, các đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại nơi cư trú hoặc bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ đưa đón đến địa điểm lấy mẫu.

Đối với thân nhân đang cư trú tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, không thể tham gia thu nhận mẫu trong thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được hướng dẫn, phối hợp tổ chức thu nhận mẫu theo quy định./.

Công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sỹ Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sỹ từ các địa phương; Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gene.