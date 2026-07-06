Cuộc thi Toán học tuổi thơ: Lần đầu tiên ứng dụng AI phân tích năng lực thí sinh

Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc 2026 vừa chính thức khép lại hành trình tranh tài của hơn 40.000 thí sinh tiểu học và trung học cơ sở đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước với 165 thí sinh được trao giải.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức. Năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức ứng dụng AI trong cả quá trình tổ chức thi.

Dấu mốc chuyển đổi số

Ông Trần Ngọc Điệp, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho hay năm học 2025-2026, cuộc thi đã đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi ban tổ chức đã quyết định thí điểm chuyển đổi số toàn diện sân chơi này.

Ban tổ chức đã xây dựng hệ thống ôn luyện và thi trực tuyến (LMS) hiện đại, minh bạch và giàu giá trị giáo dục học thuật. Theo đó, đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo mô hình ba vòng linh hoạt. Ở vòng sơ loại, mỗi thí sinh được dự thi tối đa ba lần và lấy kết quả cao nhất để xét vào vòng tiếp theo, giúp các em giảm áp lực và tạo cơ hội để học sinh phát huy năng lực, rèn kỹ năng tư duy và quản lý thời gian.

Ông Trần Ngọc Điệp - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Điệp, đây không đơn thuần là việc thay đổi một hình thức thi từ trên giấy lên màn hình máy tính mà là sự kết hợp giữa tư duy Toán học nâng cao và sức mạnh của công nghệ số. Lần đầu tiên, một hệ thống AI phân tích năng lực thông minh được đưa vào giải đấu. Ngay sau khi hoàn thành bài làm, các thí sinh không chỉ nhìn thấy một điểm số khô khan mà còn nhận được một bản báo cáo chi tiết, khoa học về nhóm kỹ năng, tốc độ xử lý và những mảng kiến thức cần bù đắp để hoàn thiện năng lực học tập.

“Đây chính là câu trả lời thực tế nhất cho việc ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa giáo dục, giúp học sinh, phụ huynh và giáo viên hiểu rõ năng lực của người học để xây dựng lộ trình học tập phù hợp,” ông Trần Ngọc Điệp nói.

Sự đổi mới trong việc tổ chức cuộc thi cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành giáo dục, theo yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới xây dựng một môi trường học tập hiện đại, minh bạch và bình đẳng cho học sinh trên mọi miền đất nước.

Năm nay là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh, thí sinh dự thi vòng chung kết tại Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng theo ông Điệp, chính sự đổi mới mang tính đột phá này đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức. Sân chơi đã thu hút hơn 40.000 thí sinh. Trong đó, 250 thí sinh xuất sắc nhất đã được lọt vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, đề thi tích hợp kiến thức tư duy và thực tiễn trên máy tính trong vòng 30 phút (đối với các thí sinh lớp 4 đến lớp 7) và 35 phút (với thí sinh lớp 8). Ban tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 25 giải Nhì, 50 giải Ba, 75 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có 58 thí sinh được ghi nhận hoàn thành vòng chung kết.

20 năm ươm mầm tình yêu toán học

Được khởi nguồn từ Tạp chí Toán Tuổi thơ (nay thuộc Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), đây là năm thứ 20 cuộc thi được tổ chức. Olympic Toán Tuổi thơ đã trở thành một trong những sân chơi học thuật thường niên, uy tín dành cho học sinh phổ thông trên cả nước.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng ngành giáo dục không chỉ thông qua sách giáo khoa và học liệu mà còn bằng những hoạt động góp phần phát triển văn hóa đọc, khơi dậy niềm say mê học tập và bồi dưỡng nhân tài.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ về cuộc thi. (Ảnh: Vietnam+)

“Olympic Toán Tuổi thơ không đơn thuần là một cuộc thi, mà là hành trình nuôi dưỡng tư duy logic, khơi dậy niềm yêu thích Toán học và tạo động lực để các em chinh phục những đỉnh cao tri thức trong tương lai,” ông Tùng nhấn mạnh.

Từ những kết quả tích cực của kỳ thi năm nay khi lần đầu tiên triển khai trực tuyến, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để mở rộng quy mô cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Dự kiến từ năm học 2026 - 2027, Olympic Toán Tuổi thơ Online sẽ được tổ chức song hành với Olympic Tiếng Anh Tuổi thơ Online toàn quốc, góp phần xây dựng hệ sinh thái các sân chơi học thuật chất lượng cao, tạo thêm cơ hội để học sinh trên cả nước phát hiện, phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và lấy người học làm trung tâm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kỳ vọng Olympic Toán Tuổi thơ Online sẽ tiếp tục trở thành một điểm hẹn học thuật uy tín, góp phần bồi dưỡng thế hệ học sinh có tư duy khoa học, năng lực số và khát vọng hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong kỷ nguyên mới./.