100 ngày đêm dựng trường nội trú nơi biên cương của tỉnh Quảng Trị

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng công nhân vẫn miệt mài thi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đây là một phần của chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm" hoàn thành 100 trường nội trú tại các xã biên giới, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, lực lượng quân đội và các đơn vị thi công.

Chạy đua tiến độ trên công trường vùng biên

Những ngày đầu tháng 7, công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch luôn rộn ràng tiếng máy móc, tiếng búa và nhịp làm việc khẩn trương của công nhân cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Sau hơn một tháng triển khai, công trình đã thay đổi rõ rệt. 10 khối nhà hoàn thành phần thân, nhiều hạng mục đang thi công phần mái; khuôn viên được san gạt, vật liệu xây dựng được tập kết đầy đủ để phục vụ thi công liên tục.

Đến nay, khối lượng xây dựng tại ba trường học ở xã Thượng Trạch đạt khoảng 63-65%. Lực lượng quân đội đã trực tiếp vận chuyển gần 50 tấn xi măng, sắt, thép; dọn dẹp khoảng 6.000m² mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ được phân công phối hợp với nhà thầu thực hiện các hạng mục như xây, trát tường, đổ bêtông, gia công cốt thép, lắp dựng cốp pha, vận chuyển vật liệu và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Đại úy Phan Công Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và nhà thầu để xây dựng phương án hiệp đồng cụ thể.

Theo Đại úy Phan Công Thành, lực lượng được phân công theo đúng trình độ, năng lực và tay nghề của từng cán bộ, chiến sỹ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất. "Chúng tôi quyết tâm với tinh thần cao nhất để công trình về đích đúng tiến độ," Đại úy Thành nói.

Không chỉ tại Thượng Trạch, từ ngày 4/6 đến nay, khoảng 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Trung đoàn 842, Trung đoàn 996 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đồng loạt có mặt tại ba điểm trường ở các xã Thượng Trạch, Hướng Phùng và Dân Hóa.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các lực lượng đã thực hiện hơn 8.000 ngày công, phối hợp với nhà thầu triển khai nhiều phần việc từ xây, trát, đổ bêtông, gia công cốt thép, lắp dựng cốt pha đến thi công hệ thống điện, nước, hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển vật liệu và san gạt mặt bằng.

Khối lượng công việc lớn nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng quân đội và đơn vị thi công đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn về nhân lực, giúp các công trình từng bước bám sát tiến độ đề ra.

Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương cho biết các trường nội trú liên cấp là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh vùng biên giới. Ngành giáo dục kỳ vọng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, nỗ lực của các nhà thầu và sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, các công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ để học sinh được khai giảng năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập và sinh hoạt.

Chung sức vì học sinh vùng biên

Nhà thầu đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thi công công trình Trường Nội trú liên cấp. Ảnh minh họa. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Đối với nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là mái nhà thứ hai. Việc hoàn thành các công trình đúng thời hạn sẽ giúp các em có điều kiện học tập, ăn ở ổn định, giảm khó khăn trong đi lại và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Ngày 30/6, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại các công trường, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ và công nhân đang thi công; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa quân đội, chính quyền địa phương và các nhà thầu.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, các lực lượng gồm Trung đoàn 842, Trung đoàn 996 và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự các xã Thượng Trạch, Hướng Phùng, Dân Hóa hỗ trợ thi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, góp phần bảo đảm tiến độ chiến dịch.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 cho biết Bộ Quốc phòng đã có chủ trương huy động lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên nhằm bảo đảm hoàn thành sớm các công trình phục vụ năm học mới.

Trong quá trình triển khai, sự hiệp đồng giữa địa phương, quân đội và các nhà thầu được thực hiện chặt chẽ, cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia thi công.

Thiếu tướng Lê Văn Trung yêu cầu các đơn vị luôn đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật trong từng hạng mục; bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, sức khỏe và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ cũng như công nhân trên công trường.

"Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ thi công, các đơn vị cần tiếp tục gắn việc xây dựng trường học với công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và tăng cường nền quốc phòng toàn dân ở khu vực biên giới," Thiếu tướng Lê Văn Trung nhấn mạnh.

Với quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/8, các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên Quảng Trị đang bước vào giai đoạn nước rút.

Những công trình này sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị thi công trong phát triển giáo dục khu vực biên giới./.

Điện Biên: Giữ nhịp xây dựng trường nội trú liên cấp trong mùa mưa lũ Với sự chủ động của các chủ đầu tư và quyết tâm của nhà thầu, mục tiêu hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trước năm học mới ở Điện Biên đang từng bước được hiện thực hóa.

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