Nghệ An: Khống chế đám cháy tại kho phế liệu nằm sát khu chung cư

Chiều 6/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa phế liệu nằm sát khu chung cư Tràng An, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu vực dân cư lân cận khiến hàng trăm cư dân phải di chuyển ra khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ người dân, khoảng đầu giờ chiều 6/7, khói đen bất ngờ bốc lên từ kho chứa phế liệu của một hộ dân nằm cạnh tòa nhà chung cư Tràng An, thuộc khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ kho chứa, phát sinh lượng lớn khói đen cùng mùi khét.

Do thời điểm xảy ra vụ cháy có gió lớn, khói từ đám cháy nhanh chóng lan rộng, phủ kín khu vực chung cư Tràng An và nhiều khu vực xung quanh.

Khói dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Nhiều người dân cùng phương tiện đã chủ động rời khỏi khu vực tránh hít phải khói và đề phòng nguy cơ cháy lan.

Theo người dân địa phương, kho phế liệu chỉ cách khu chung cư khoảng 5m. Trong quá trình xảy ra hỏa hoạn, từ bên trong kho liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn, làm nhiều người hoảng hốt.

Trước nguy cơ ngọn lửa có thể lan sang khu dân cư, người dân đã khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ cảnh báo, hướng dẫn cư dân di chuyển đến nơi an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các công trình lân cận và bảo đảm an toàn cho khu vực.

Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây cháy lan sang khu chung cư. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Hà Nội: Cháy lớn tại nhà dân ở phường Kiến Hưng, nghi có người mắc kẹt Vụ cháy tại nhà 4 tầng ở Kiến Hưng, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng loạn và mắc kẹt, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ và dập lửa.