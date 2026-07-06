Đảo Hòn Khoai vững vàng nơi tuyến đầu cực Nam Tổ quốc

Ngày 6/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc tại đảo Hòn Khoai.

Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Cà Mau có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện khối chính quyền, quân sự, biên phòng...

Tại cụm đảo Hòn Khoai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Bia Khởi nghĩa Hòn Khoai, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực tế các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai; kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển trên đảo. Đồng thời nghe các đơn vị thi công và cơ quan chức năng báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn công trình, khắc phục thiên tai cũng như công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các lực lượng chức năng trên đảo cần đặc biệt quan tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đảo Hòn Khoai, lưu ý các chiến lược quy hoạch và phát triển kinh tế biển tại đây phải luôn được đặt trong mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trên vùng biển Tây Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung thăm đồn Biên phòng Hòn Khoai. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo toàn diện về tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, kết quả công tác đối ngoại Biên phòng cũng như những thuận lợi, khó khăn đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cùng những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, các lực lượng vũ trang cùng các kỹ sư, người lao động trên đảo đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, toàn diện đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; đồng thời chăm lo, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho quân và dân nơi tuyến đầu.

Trong bối cảnh tình hình mới, Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Trao tặng quà các lực lượng trên đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao tặng 10 suất quà ý nghĩa đến các cán bộ, chiến sỹ, công nhân và người lao động tiêu biểu đang kiên cường bám đảo.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao tặng 3 suất quà cho các đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng công nhân đang làm nhiệm vụ trên đảo, qua đó, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang bám trụ giữa đảo xa nơi tiền tiêu của Tổ quốc./.

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