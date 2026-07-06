Bổ sung dự án Luật sửa đổi 9 luật về quân sự vào Chương trình lập pháp năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 177/NQ-CP về việc đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.

Cụ thể, tại Nghị quyết trên, Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và đưa vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 tại Kỳ họp không thường lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/7/2026.

Theo Bộ Quốc phòng, dự án Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng tại: Luật Quốc phòng; Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.

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