Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 6/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026). Tại lễ kỷ niệm, tập thể Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cùng dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trên các lĩnh vực như an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng và an ninh đối ngoại, lực lượng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi Hà Nội bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển với tầm nhìn 100 năm, hướng tới xây dựng Thành phố "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh Công an Thủ đô có 8 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý khác.

Những thành tích đó góp phần để Công an thành phố Hà Nội vinh dự bốn lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đại diện các thế hệ đi trước, Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bày tỏ niềm tự hào trước sự lớn mạnh, trưởng thành cùng những thành tích, chiến công của lực lượng An ninh Thủ đô.

Ông tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng An ninh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng và chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bên cạnh đó, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững môi trường ổn định để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân Thủ đô./.

Tái hiện vụ án Ôn Như Hầu qua chương trình thực cảnh "Mật lệnh đêm" Chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" tái hiện chiến công khám phá vụ án Ôn Như Hầu, dấu mốc tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân.

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