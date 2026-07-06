Bước đột phá về chất trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Hải Phòng

Theo đánh giá của lãnh đạo một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các cơ quan tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả này đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dân chủ của đảng ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị trong triển khai mô hình và hiệu quả từ việc chuyển đổi số tại các cơ quan.

Tinh nhuệ, hiệu quả

Chi cục Hải quan khu vực 3 là một trong những cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo thông tin từ Hải quan Hải Phòng, sau hai đợt sắp xếp tổ chức bộ máy (tháng 3/2025 và tháng 7/2025) theo chỉ đạo của trung ương và thành phố, tổng số công chức của chi cục đã giảm từ 806 người xuống còn 671 người, hầu hết nghỉ hưu theo các quy định hiện hành.

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình chuyển đổi mô hình diễn ra ổn định. Bộ máy mới vận hành thông suốt, không gây gián đoạn hay ảnh hưởng đến các hoạt động nghiệp vụ về thông quan, quản lý xuất nhập khẩu.

Song song với công tác ổn định tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá, có giá trị chiến lược trong nâng cao hiệu quả hoạt động của hải quan.

Cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn thành việc kết nối hệ thống camera giám sát tại toàn bộ các kho, bãi, cảng, địa điểm chịu sự giám sát của hải quan trên địa bàn quản lý về các trung tâm giám sát tập trung tại trụ sở Chi cục Hải quan Khu vực 3 và tại các hải quan cửa khẩu, hải quan ngoài cửa khẩu.

Với hệ thống camera kết nối thực về các trung tâm giám sát tập trung, cơ quan hải quan có thể theo dõi, kiểm soát đồng thời toàn bộ hoạt động kho, bãi, cảng và sân bay, nâng cao đáng kể độ bao phủ và chiều sâu giám sát, giảm thiểu nguy cơ bỏ lọt vi phạm so với phương thức giám sát truyền thống.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống giám sát gián tiếp, từ xa qua camera là thành tố quan trọng để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, đồng thời là tiền đề để triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát hải quan cũng như góp phần xây dựng mô hình "Hải quan số- Hải quan thông minh" theo chiến lược của ngành hải quan đến năm 2030.

Kết quả "kép" từ mô hình tinh gọn

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cũng có đánh giá tương tự về hiệu quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại đơn vị, đặc biệt là trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cho biết Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương và Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.

Sau sáp nhập, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã rút gọn 9 đầu mối cấp phòng, 7 đầu mối cấp cơ sở.

Việc sắp xếp và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, qua đó rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mô hình mới cũng tạo cơ sở để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng, góp phần đưa các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trở thành một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quan trọng tại địa phương.

Theo đại diện lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn góp phần quan trọng trong hình thành hệ thống dữ liệu liên thông, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Minh, nhà ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Lê Chân, Hải Phòng cho biết trước đây, khi khám và điều trị bệnh, ông bắt buộc phải mang theo thẻ bảo hiểm và cũng không biết cụ thể quá trình tham gia bảo hiểm của mình được hưởng lợi như thế nào thì hiện nay, nhiều dịch vụ đã được thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng chia sẻ với người dân về những ưu việt của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Các thông tin về quá trình tham gia, mức hưởng, thời gian giải quyết hồ sơ đều được công khai, cập nhật kịp thời, tạo sự minh bạch và giúp người dân dễ dàng theo dõi, giám sát.

Cùng với kết quả đã đạt được, lãnh đạo các cơ quan cũng nêu một số đề xuất để mô hình chính quyền hai cấp tại đơn vị tiếp tục đạt hiệu quả tối ưu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của hạ tầng công nghệ, liên thông dữ liệu.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực 3 kiến nghị trung ương tiếp tục đẩy nhanh việc kết nối và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thành phố xem xét, có chủ trương đầu tư hạ tầng kết nối dữ liệu, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, camera AI phục vụ công tác giám sát hải quan trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cho biết, cơ sở phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan còn hạn chế; đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm với các cơ quan liên quan để phục vụ tốt công tác ngành./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại Việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giúp nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cấp xã, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

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