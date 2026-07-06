Đắk Lắk: Dự án hồ thủy lợi gần 1.500 tỷ đồng vẫn nhiều lần lỡ hẹn

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam được kỳ vọng trở thành công trình thủy lợi mang tính chiến lược nhằm phục vụ tưới tiêu và tạo cảnh quan, trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực đô thị Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, dù đã quá tiến độ nhưng dự án vẫn ngổn ngang và “lỡ hẹn” về đích từ năm này qua năm khác. Sự “ì ạch” kéo dài không chỉ làm chậm hiệu quả công trình mà còn gây lãng phí nguồn lực xã hội, nhất là nguồn vốn đầu tư công.

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2017 với tổng mức đầu tư trên 1.468 tỷ đồng. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017-2020) thực hiện giải phóng mặt bằng phần lòng hồ, đường ven hồ, xây dựng hồ chứa, đập chính ngăn dòng; giai đoạn 2 (2021-2024) giải phóng mặt bằng các tuyến đường kết nối vùng dự án, xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối vùng dự án và các tuyến kè bờ hồ.

Tuy nhiên, đến nay dù đã quá tiến độ thời gian dài nhưng khối lượng thực hiện cả hai giai đoạn đều chưa hoàn thành. Toàn dự án mới đạt trên 67% khối lượng thực hiện. Trong đó, giai đoạn 1 mới hơn 71% khối lượng và giai đoạn 2 hơn 41% khối lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên, giai đoạn mùa khô khoảng từ 11/2025-5/2026, dù thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhưng trên công trường Hồ thủy lợi Ea Tam việc thực hiện dự án chỉ diễn ra một cách “nhỏ giọt,” thậm chí có nhiều thời điểm bỏ ngỏ thi công.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ kéo dài là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và hiện nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành (chưa phê duyệt 22 thửa đất với diện tích trên 3.000m2).

Đáng nói, dự án Hồ thủy lợi Ea Tam từng được tỉnh Đắk Lắk chọn làm công trình tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024), điều này thể hiện quyết tâm cao của tỉnh cũng như chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc đưa dự án “về đích.” Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn chậm tiến độ và kéo dài cho đến nay.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phát huy trách nhiệm, thẩm quyền được giao, chủ động xem xét, quyết định các biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể về tài sản, đất đai... nhằm đảm bảo chỗ ở, ổn định đời sống cho người dân theo đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột sớm hoàn thiện phương án công khai đối với 22 thửa đất còn lại thuộc Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam; chỉ đạo nhà thầu tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các khối lượng còn lại, sớm đưa dự án vào sử dụng./.

Rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành các hồ chứa.