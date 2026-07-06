Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Điện Biên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

Đến 15 giờ 6/7, chỉ còn tuyến Huổi Só-Huổi Lóng và Đèo Gió-Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể lưu thông do nhiều điểm sạt lở lớn.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường bộ 226, cho biết mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 6, các tuyến ĐT 140, ĐT 144, ĐT 140B (Đèo Gió-Tả Sìn Thàng), tuyến Huổi Só-Huổi Lóng và Tủa Chùa-Tả Phìn.

Bùn tràn gây tắc đường hoàn toàn tại Km5+350 trên tuyến đường Huổi Só-Huổi Lóng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Km436+020 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Nậm Nèn, đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Trên tuyến ĐT 140, tại Km55+950, nhiều tảng đá lớn lăn xuống mặt đường sau sạt lở taluy dương.

Tại Km40+600 trên tuyến Tủa Chùa-Tả Phìn cũng xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Đặc biệt, tuyến Huổi Só-Huổi Lóng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tại Km 0+600, taluy dương sạt xuống chắn kín mặt đường. Các vị trí Km2+250 và Km2+550 bị đất đá, bùn từ sườn núi tràn xuống, trong đó tại Km2+550 toàn bộ mặt đường bị vùi lấp.

Tại các Km5+350, Km5+450 và Km5+530, bùn đất, cây cối phủ kín mặt đường khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Tại Km7+950, taluy âm bị sạt lở cuốn trôi một phần nền đường, tạo hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến Đèo Gió-Tả Sìn Thàng, tại Km16+450, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống gây tắc đường cục bộ.

Đơn vị thi công huy động máy xúc khắc phục điểm sạt lở taluy dương tại Km22+200 thuộc Tỉnh lộ 144. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên tuyến ĐT144, tại Km22+200, taluy dương bị sạt lở với khối lượng lớn đất đá và bùn tràn xuống mặt đường. Nước từ sườn núi tiếp tục chảy mạnh qua khu vực sạt lở, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường bộ 226 đã huy động máy xúc cùng lực lượng công nhân đến hiện trường hót dọn đất đá, xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến.

Đến khoảng 15 giờ ngày 6/7, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ đã cơ bản được khắc phục, bảo đảm cho phương tiện lưu thông. Riêng hai tuyến Huổi Só-Huổi Lóng và Đèo Gió-Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể thông xe do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, việc khắc phục đang được khẩn trương triển khai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 12 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Huổi Só 112mm, Sín Chải 129mm, Sín Chải 95mm; độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Điểm sạt lở taluy âm tại Km2+250 tuyến đường Huổi Só-Huổi Lóng. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự báo trong ngày 6/7, Điện Biên tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cũng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Mưa lớn cục bộ còn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực ven sông, suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại vùng trũng thấp./.

Khôi phục cấp điện cho hơn 91% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1 Thống kê của EVNNPC cho thấy bão số 1 đã làm hư hỏng một máy biến áp trung áp, 17 cột điện trung áp bị gãy đổ, 8 cột trung áp bị nghiêng, sạt lở hoặc rạn nứt và 33 cột hạ áp bị gãy đổ.

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