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Khôi phục cấp điện cho hơn 91% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1

Thống kê của EVNNPC cho thấy bão số 1 đã làm hư hỏng một máy biến áp trung áp, 17 cột điện trung áp bị gãy đổ, 8 cột trung áp bị nghiêng, sạt lở hoặc rạn nứt và 33 cột hạ áp bị gãy đổ.

Văn Giáp
Công nhân Công ty Điện lực khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)
Công nhân Công ty Điện lực khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 7 giờ ngày 6/7, chỉ sau gần một ngày kể từ khi bão số 1 và hoàn lưu sau bão gây ảnh hưởng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho 82.778 trong tổng số 89.781 khách hàng bị mất điện, đạt 91,19%.

Theo EVNNPC, hiện còn 7.003 khách hàng, tương đương khoảng 0,34% tổng số khách hàng do Tổng công ty quản lý, chưa được khôi phục cấp điện.

Các khách hàng này chủ yếu thuộc một số khu vực của tỉnh Quảng Ninh và Sơn La, nơi việc tiếp cận hiện trường vẫn gặp nhiều khó khăn do nước chưa rút và địa hình phức tạp.

Đến thời điểm này, toàn bộ các đường dây 110kV bị ảnh hưởng đã được khôi phục vận hành. Trên lưới điện trung áp, chỉ còn một đường dây tại Quảng Ninh và 4 trạm biến áp tại Sơn La đang tiếp tục được xử lý. Các đơn vị dự kiến hoàn thành khắc phục ngay khi điều kiện hiện trường bảo đảm an toàn.

Thống kê của EVNNPC cho thấy, bão số 1 đã làm hư hỏng một máy biến áp trung áp, 17 cột điện trung áp bị gãy đổ, 8 cột trung áp bị nghiêng, sạt lở hoặc rạn nứt và 33 cột hạ áp bị gãy đổ.

EVNNPC cho biết đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố theo phương châm "Khẩn trương-An toàn-Hiệu quả."

Các đơn vị thành viên tiếp tục duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, tập trung tối đa nguồn lực xử lý các điểm còn lại, phấn đấu khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng trong thời gian sớm nhất khi điều kiện thời tiết và hiện trường cho phép.

EVNNPC khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục tại các khu vực còn bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cấp điện #Bão số 1 #Điện lực TP. Hà Nội
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