Giá vàng châu Á ổn định, rũ bỏ nỗi lo tăng lãi suất

Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/7, giá vàng giao ngay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau khi vừa ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên kể từ tháng 5/2026.

Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ việc giới đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, giữa bối cảnh số liệu việc làm của Mỹ kém khả quan và giá năng lượng hạ nhiệt.

Tính đến 7 giờ 18 phút sáng 6/7 theo giờ Singapore (khoảng 6 giờ 18 phút sáng 6/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,3% lên 4.188,32 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này đã tăng hơn 2% trong tuần qua lên gần 4.190 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô, yếu tố chính từng thổi bùng lạm phát trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Mỹ-Iran, vừa trải qua đợt sụt giảm tính theo quý mạnh nhất kể từ năm 2020.

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần khi lượng tàu chở dầu lưu thông qua eo biển Hormuz tăng mạnh nhờ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran, kết hợp với tín hiệu tăng nguồn cung từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và những quốc gia sản xuất dầu liên minh (OPEC+).

Việc giá dầu thô hạ nhiệt đã giúp giải tỏa áp lực lạm phát, qua đó tạo đà hỗ trợ cho các tài sản không sinh lời như vàng, vốn thường phát huy sức hấp dẫn khi chi phí đi vay giảm xuống.

Hòa chung diễn biến tích cực, giá bạc giao ngay cũng tăng 1,1% lên mức 63,12 USD/ounce. Hai mặt hàng kim loại quý khác là bạch kim và palladium đồng loạt tăng giá. Trong khi đó, Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh, hầu như không biến động sau khi đã giảm 0,3% trong tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh đang đẩy mạnh nỗ lực cải tổ cơ cấu nhân sự của Fed. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước chặn đứng nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook.

Các nguồn thạo tin cho biết giới chức cấp cao và các cố vấn bên ngoài đang tích cực tìm cách bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng Thống đốc tại Washington nhằm dọn đường cho các ứng viên do chính Tổng thống đề cử.

Trước đó, những thách thức liên tục từ chính quyền Tổng thống Trump đối với tính độc lập của Fed đã góp phần thổi bùng đà tăng của giá vàng trong những tháng cuối năm 2025.

Giới đầu tư coi đây là một phần của chiến lược "giao dịch đặt cược vào sự mất giá của tiền tệ,” nhằm phòng vệ trước nguy cơ lạm phát và gánh nặng nợ ngày càng phình to tại các nền kinh tế phát triển.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 6/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

JPMorgan hạ dự báo giá vàng trước lo ngại Fed sớm tăng lãi suất JPMorgan dự kiến giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong quý 3 và tăng lên 4.500 USD/ounce trong quý 4 năm nay, và cảnh báo khả năng dự báo này sẽ còn được điều chỉnh giảm.