Giá vàng ngày 6/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/7, giá vàng giao ngay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau khi vừa ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên kể từ tháng 5/2026. Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ việc giới đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, giữa bối cảnh số liệu việc làm của Mỹ kém khả quan và giá năng lượng hạ nhiệt.

Tính đến 7 giờ 18 phút sáng 6/7 theo giờ Singapore (khoảng 6 giờ 18 phút sáng 6/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,3% lên 4.188,32 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này đã tăng hơn 2% trong tuần qua lên gần 4.190 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 6/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: