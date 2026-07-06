Xe điện lần đầu chiếm hơn 10% thị phần tại Italy

Thị trường xe điện tại Italy vừa ghi nhận dấu mốc lịch sử trong tháng 6/2026 khi tỷ lệ xe thuần điện đăng ký mới lần đầu tiên vượt ngưỡng 10% thị phần.

Theo số liệu của Motus-E, Italy ghi nhận 14.721 xe điện được đăng ký trong tháng 6/2026, tăng 84,7% so với cùng kỳ năm 2025, nâng thị phần từ 6% lên 10,1%. Tính đến ngày 30/6, tổng số xe điện lưu hành tại Italy đạt 435.237 chiếc.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mức tăng trưởng đột biến này là nhờ gói trợ giá mua xe điện được chính phủ Italy triển khai từ tháng 10/2025. Nguồn kinh phí hỗ trợ đã được đăng ký hết chỉ sau một ngày mở cổng, khiến các đại lý đồng loạt hoàn tất thủ tục đăng ký xe trước hạn chót 30/6 để được hoàn tiền từ nhà nước.

Do đó, giới phân tích cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá liệu đà tăng trưởng của thị trường có được duy trì sau khi các khoản ưu đãi hết hạn hay không.

Về doanh số, hai thương hiệu Leapmotor và Tesla chiếm tới 39% lượng xe điện đăng ký mới trong tháng 6. Leapmotor bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường với 3.366 xe, tương đương 22,8% thị phần, trong khi Tesla đứng thứ hai với 2.423 xe, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dù đạt mức tăng trưởng kỷ lục, Italy vẫn đang tụt hậu sau nhiều nền kinh tế lớn khác của châu Âu trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Tính đến tháng 5/2026, thị phần xe điện tại Italy chỉ đạt 8,9%, thấp hơn đáng kể so với Pháp (29,2%), Anh (27,4%), Đức (25,1%) và Tây Ban Nha (10,9%).

Trước thực tế trên, hiệp hội Motus-E kêu gọi chính phủ Italy tận dụng cơ chế linh hoạt tài khóa mà Ủy ban châu Âu (EC) vừa cho phép để xây dựng chiến lược phát triển thị trường xe điện mang tính dài hạn./.