Giá dầu thô tại châu Á chịu áp lực giảm do lo ngại dư cung

Giá dầu thô tại châu Á giảm trong phiên sáng 6/7, khi dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz được duy trì, trong lúc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là nhóm OPEC+, phát tín hiệu tăng nguồn cung, gây lo ngại về khả năng dư thừa.

Giá dầu Brent giảm xuống dưới 72 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức gần 69 USD/thùng.

Hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt dọc theo hành lang được Mỹ bảo vệ trong eo biển Hormuz cho thấy dấu hiệu phục hồi vào ngày 5/7, một ngày sau khi một loạt tàu quay đầu và chuyển hướng không rõ lý do.

Trong khi đó, các thành viên chủ chốt của nhóm OPEC+ đã đồng ý tăng nhẹ hạn ngạch sản lượng chung cho tháng tới, làm tăng triển vọng nguồn cung sẽ tiếp tục được bổ sung.

7 quốc gia do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu đã đồng ý tăng sản lượng thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày, nới lỏng các hạn chế được đưa ra vài năm trước.

Giá dầu Brent đã giảm tới 30% trong quý 2/2026, khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời, mở đường cho việc nối lại nhanh chóng dù chưa hoàn toàn giao thông qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng lớn ở Mỹ dự báo giá dầu có thể tiếp tục giảm trong nửa cuối năm nay, với Citigroup Inc. cảnh báo khả năng giá dầu quay trở lại mức 60 USD/thùng vào cuối năm.

Một dấu hiệu cho thấy cung đang vượt cầu là các hợp đồng giao ngay được bán với giá thấp hơn so với các hợp đồng dài hạn. Nhiều loại dầu trên thị trường vật chất cũng đang được giao dịch với giá rẻ hơn so với các loại dầu chuẩn cơ bản./.

Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, giá dầu sụt giảm, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 30% trong quý 2/2026, xóa sạch mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.