Lâm Đồng chấp thuận đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng cho hai dự án điện mặt trời

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với hai dự án điện mặt trời có tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng, bổ sung 280 MW công suất và hơn 540 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong triển khai Quy hoạch điện 8, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và tạo động lực để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Theo quyết định số 3291 và 3292/QĐ-UBND cùng ký ngày 3/7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai dự án gồm Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 và Nhà máy điện mặt trời Ea Pô 1.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 do Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 4.916 tỷ đồng, công suất thiết kế 240 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 464,19 triệu kWh mỗi năm. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 354,8 ha mặt nước hồ thủy điện Đồng Nai 2, tận dụng hiệu quả mặt nước hiện hữu, hạn chế sử dụng đất sản xuất và khai thác đồng bộ hạ tầng truyền tải điện sẵn có.

Dự án còn lại là Nhà máy điện mặt trời Ea Pô 1, được đầu tư gần 790 tỷ đồng tại xã Đắk Wil với công suất 40 MW. Điểm nổi bật của dự án là tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 4 MW, dung lượng 8 MWh, góp phần điều tiết công suất, giảm quá tải cục bộ và nâng cao hiệu quả vận hành nguồn điện tái tạo. Nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 76,5 triệu kWh điện ngay trong năm đầu đưa vào khai thác.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng Nguyễn Bá Út, hai dự án đều phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và có ý nghĩa không chỉ ở việc bổ sung nguồn điện sạch mà còn tạo dư địa phát triển mới cho ngành công thương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, vật liệu, vận tải, thiết bị điện và dịch vụ kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết phát triển năng lượng là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư công nghiệp, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh đã đề ra.

Việc chấp thuận đầu tư hai dự án cũng mở đầu cho lộ trình triển khai đồng bộ Quy hoạch điện 8 trên địa bàn tỉnh. Theo quy hoạch, Lâm Đồng còn 30 dự án nguồn điện chưa lựa chọn nhà đầu tư. Đến nay, ngoài hai dự án vừa được phê duyệt, tỉnh đã hoàn thành thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án khác; 14 dự án đang trong quá trình thẩm định và 12 dự án tiếp tục được rà soát, hoàn thiện vị trí quy hoạch nhằm bảo đảm tính khả thi trước khi triển khai.

Song song với phát triển các dự án nguồn điện, Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải nhằm bảo đảm khả năng giải tỏa công suất. Các công trình đường dây 500 kV cùng các trạm biến áp và đường dây 220 kV, 110 kV đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai đồng bộ, tránh tình trạng nguồn điện phát triển nhưng hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo Sở Công Thương, với quy hoạch phát triển gần 15.000 MW nguồn điện đến năm 2035 cùng hàng loạt dự án nguồn và lưới điện đang được xúc tiến, Lâm Đồng từng bước khẳng định vai trò là trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Việc hiện thực hóa Quy hoạch điện 8 không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo mà còn mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững./.

Đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng Tổng công ty Phát điện 1 đề xuất 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng, tổng công suất gần 270MW, góp phần thúc đẩy năng lượng xanh và bền vững.

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