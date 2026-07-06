Xuất khẩu hồ tiêu tăng trưởng 2 con số trong nửa đầu năm 2026

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, bất chấp nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng thu hẹp.

Trong khi đó, xuất khẩu quế giảm nhẹ do nhu cầu tại các thị trường truyền thống ở châu Á suy yếu, dù nhiều thị trường mới vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm nhẹ 1,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025.

Sự sụt giảm chủ yếu đến từ việc lượng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ giảm so với tháng trước, trong khi nhu cầu từ châu Âu vẫn duy trì tương đối ổn định.

Châu Á là khu vực tiêu thụ lớn nhất với sản lượng đạt 9.886 tấn, chiếm 43,7% tổng lượng xuất khẩu, tuy đã giảm 10,2% so với tháng 5 và giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 6.174 tấn, giảm 8,2% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó riêng Hoa Kỳ đạt 5.373 tấn, tăng 21% so với tháng 6/2025. Sản lượng hồ tiêu xuất khẩu sang châu Âu đạt 5.753 tấn, giảm 4,5% so với tháng trước nhưng tăng 16,7% so với cùng kỳ, với nhu cầu tích cực từ Đức và Hà Lan. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Phi đạt 1.290 tấn, giảm 8,9% so với tháng trước và giảm 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân tại tỉnh Đồng Nai chăm sóc vườn tiêu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Nhìn chung, xuất khẩu Hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6 có dấu hiệu chững lại sau tăng trưởng tích cực của tháng 5, song nhu cầu từ các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu và UAE vẫn là động lực hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, mang về 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù sản lượng trong nước tiếp tục suy giảm, hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nguồn nguyên liệu bổ sung từ nhập khẩu và nhu cầu ổn định tại nhiều thị trường chủ lực. Tuy nhiên, tốc độ xuất khẩu có xu hướng chậm lại trong các tháng gần đây khi nguồn cung trong nước ngày càng hạn chế.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 66.456 tấn, chiếm 45,6% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng mạnh 64%; UAE đạt 9.703 tấn, tăng 10,9%, tiếp tục là trung tâm trung chuyển quan trọng của hồ tiêu Việt Nam; Ấn Độ đạt 6.433 tấn, giảm 27,2%, trong khi Thái Lan tăng gần gấp đôi, đạt 6.094 tấn. Xuất khẩu sang Châu Mỹ đạt 39.339 tấn, tăng 31,1%, chiếm 27% tổng sản lượng hồ tiêu xuất khẩu nửa đầu năm; trong đó Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 35.362 tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Châu Âu đạt 30.929 tấn, tăng 7,1%, chiếm 21,2%, với Hà Lan tăng mạnh 53,5% lên 4.956 tấn, trong khi Đức giảm 24%, còn 5.502 tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang châu Phi đạt 8.962 tấn, tăng 18,7%, trong đó Ai Cập đạt 4.554 tấn, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về tổng thể, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu tích cực từ các thị trường chủ lực và năng lực cung ứng ổn định của các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, dù áp lực về nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng rõ nét.

Hạt tiêu đã được phơi khô. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu 7.112 tấn hồ tiêu với trị giá gần 40 triệu USD; giảm 18,7% về lượng và 19,8% về giá trị so với tháng 5/2026 nhưng vẫn tăng 23,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025. Sự sụt giảm theo tháng chủ yếu do lượng nhập khẩu từ Campuchia giảm sau khi tăng cao trong tháng trước, trong khi mức tăng so với cùng kỳ cho thấy các doanh nghiệp vẫn tích cực bổ sung nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Brazil tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam với sản lượng đạt 4.055 tấn, chiếm 57% tổng lượng nhập khẩu, tăng 15,6% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Campuchia đứng thứ hai với 2.593 tấn, chiếm 36,5%, giảm 42,2% so với tháng 5 nhưng vẫn tăng 64,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu từ Indonesia đạt 258 tấn, giảm 46,3% so với tháng trước và giảm 39,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 45.198 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 257,7 triệu USD, tăng 59,7% về lượng 48% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng mạnh này phản ánh nhu cầu bổ sung nguyên liệu của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong bối cảnh sản lượng hồ tiêu trong nước tiếp tục sụt giảm, khiến hoạt động nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

Tính chung 6 tháng, Campuchia là thị trường cung cấp hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với sản lượng đạt 23.388 tấn, chiếm 51,7% tổng lượng nhập khẩu và tăng tới 273,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ Brazil đạt 15.128 tấn, tăng nhẹ 1,5%, chiếm 33,5% tổng lượng nhập khẩu, còn Indonesia đạt 4.582 tấn, giảm 17,8%, chiếm khoảng 10%.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng( Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua vẫn duy trì trạng thái ổn định khi giá xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt không ghi nhận biến động mới. Giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 133.000-135.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá thấp nhất trong một năm trở lại đây.

Tương tự hồ tiêu, xuất khẩu quế trong tháng 6 cũng có xu hướng chững lại với sản lượng đạt 12.611 tấn, kim ngạch đạt 31,9 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và 9,4% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm 11,3% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, Châu Á vẫn là nơi tiêu thụ lớn nhất của quế với 9.010 tấn, chiếm 71,4% tổng lượng xuất khẩu, nhưng giảm 13% so với tháng trước và giảm 19,8% so với cùng kỳ. Riêng Ấn Độ nhập khẩu 6.243 tấn, giảm 6,6% so với tháng 5 và giảm 19,2% so với tháng 6/2025.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1.449 tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 36,7% so với cùng kỳ; châu Âu đạt 1.113 tấn, tăng 49,4% so với tháng 5 nhưng vẫn giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 61.297 tấn quế, kim ngạch đạt 156,2 triệu USD, giảm 3,4% về lượng và 3,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù xuất khẩu quế khởi đầu khá tích cực trong quý I, lượng xuất khẩu đã chững lại trong tháng 5 và tháng 6 do nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường châu Á suy giảm.

Châu Á hiện chiếm tới 68,5% tổng lượng xuất khẩu quế của Việt Nam với sản lượng 42.008 tấn, nhưng giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ấn Độ vẫn dẫn đầu với 24.432 tấn, chiếm 39,9% tổng lượng xuất khẩu, giảm nhẹ 1,7%; Bangladesh đạt 4.623 tấn, giảm 4,1% và UAE đạt 2.419 tấn, giảm mạnh 33,4%. Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 12.966 tấn, tăng 31,3%, trong đó riêng Hoa Kỳ đạt 8.341 tấn, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang châu Phi cũng tăng 23,8%, trong khi châu Âu giảm 6,4%.

Sự sụt giảm tại các thị trường truyền thống ở châu Á khiến xuất khẩu quế chưa thể bứt phá. Tuy nhiên, tăng trưởng mạnh tại thị trường Hoa Kỳ và khu vực châu Mỹ đã góp phần bù đắp một phần mức giảm này, cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đang mang lại hiệu quả tích cực cho ngành gia vị Việt Nam./.

Xuất khẩu hồ tiêu của cả nước trong 5 tháng năm 2026 duy trì tăng trưởng khá Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu được gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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