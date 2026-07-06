"Khe Sanh có thể trở thành điểm đến du lịch càphê khác biệt của châu Á"

Từng được thế giới biết đến như một chiến trường khốc liệt, Khe Sanh hôm nay đang viết nên câu chuyện mới trên những đồi Arabica xanh ngút ngàn.

Sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và càphê đặc sản đang mở ra cơ hội để vùng đất phía Tây Quảng Trị trở thành điểm đến du lịch càphê khác biệt của châu Á.

Kể câu chuyện hòa bình bằng hương càphê

Sau hơn 25 năm tư vấn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững tại hơn 20 quốc gia, chuyên gia du lịch người Hà Lan Harro Boekhold nhận định Khe Sanh hội tụ những điều kiện hiếm có để trở thành một điểm đến du lịch càphê khác biệt của châu Á.

Đánh giá này được đưa ra sau nhiều lần khảo sát thực địa, làm việc với chính quyền, doanh nghiệp và người trồng càphê địa phương.

Theo ông Harro Boekhold, xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển từ tham quan đơn thuần sang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, nơi du khách được hòa mình vào đời sống cộng đồng, khám phá văn hóa bản địa và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Đến Khe Sanh, du khách có thể trải nghiệm hành trình "Farm to Cup" - từ chăm sóc, thu hái, sơ chế, rang xay đến tự tay pha và thưởng thức ly Arabica giữa đại ngàn Trường Sơn.

Ông Harro Boekhold nhận định Khe Sanh sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ là một sản phẩm du lịch nông nghiệp, hành trình ấy còn giúp du khách cảm nhận sự hồi sinh của vùng đất từng in dấu chiến tranh.

Giá trị khác biệt của Khe Sanh không chỉ nằm ở gần 5.000ha Arabica trên nền đất đỏ bazan hay khí hậu mát mẻ quanh năm, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa Bru-Vân Kiều và hệ thống di tích lịch sử.

Không nhiều điểm đến trên thế giới sở hữu cùng lúc những giá trị ấy.

Đồng quan điểm, ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho rằng, chính sự giao hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Khe Sanh.

Từ Đường 9 lịch sử, sân bay Tà Cơn đến những đồi Arabica xanh ngút ngàn hôm nay, du khách có thể cảm nhận rõ hành trình chuyển mình của vùng đất từng là chiến trường khốc liệt.

Những dấu tích chiến tranh vẫn được gìn giữ như một phần ký ức, trong khi những mùa hoa càphê phủ trắng các triền đồi lại kể câu chuyện về hòa bình, sức sống và khát vọng phát triển.

Giữa không gian ấy, du khách không chỉ thưởng thức Arabica đặc sản mà còn cảm nhận nhịp sống bình yên của vùng cao Trường Sơn, lắng nghe câu chuyện của người trồng càphê và hiểu rõ hơn hành trình hồi sinh của vùng đất từng đi qua chiến tranh. Chính những trải nghiệm ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng của Khe Sanh.

Ba lợi thế tạo nên bản sắc Khe Sanh không thể sao chép

Theo ông Harro Boekhold, để xây dựng một điểm đến du lịch càphê nổi bật, điều quan trọng không phải là quy mô sản xuất hay sản lượng, mà là sở hữu một câu chuyện đủ khác biệt để du khách muốn tìm đến và ghi nhớ.

Với Khe Sanh, câu chuyện ấy được tạo nên từ ba giá trị cốt lõi khó sao chép; đó là con người, hạt càphê và lịch sử. Điều gây ấn tượng nhất với vị chuyên gia Hà Lan trong nhiều chuyến khảo sát là sự chân thành, hiếu khách của người dân địa phương.

Chuyên gia Harro Boekhold đề xuất thông điệp "Make Coffee, Not War" (Hãy tạo ra càphê, chứ không phải chiến tranh), như một cách kể câu chuyện về hành trình từ chiến tranh đến hòa bình của vùng càphê Khe Sanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Họ sẵn sàng đưa du khách vào nông trại, chia sẻ về nghề trồng càphê và cuộc sống trên vùng đất từng trải qua chiến tranh nhưng luôn giàu nghị lực. Chính những trải nghiệm gần gũi ấy tạo nên sức hấp dẫn mà ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm.

Không chỉ có con người, Khe Sanh còn sở hữu vùng nguyên liệu đặc sắc với gần 5.000ha Arabica chất lượng cao, nhiều lần đạt giải thưởng càphê đặc sản, cùng giống Liberica khá hiếm còn được lưu giữ đến nay.

Đây không chỉ là nguồn gen quý mà còn là dấu ấn của lịch sử canh tác, tạo cơ hội để Khe Sanh định vị bản sắc riêng trên bản đồ du lịch càphê thế giới.

Đặc biệt hơn cả là giá trị lịch sử. Ít nơi nào có thể kể một câu chuyện giàu sức lay động như Khe Sanh - nơi từng gắn với những trận chiến khốc liệt, nay lại lan tỏa thông điệp hòa bình thông qua hạt càphê.

Từ thực tế đó, ông Harro Boekhold đề xuất thông điệp "Make Coffee, Not War" (Hãy tạo ra càphê, chứ không phải chiến tranh). Theo ông, nếu được kể bằng những trải nghiệm chân thực, đây sẽ không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông mà trở thành dấu ấn riêng của Khe Sanh trong lòng du khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Hồ Văn Hoan, càphê Khe Sanh không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà là "trầm tích văn hóa và lịch sử."

Vì vậy, phát triển du lịch không dừng lại ở việc đưa khách tham quan vùng nguyên liệu mà phải tạo nên một không gian trải nghiệm gắn kết giữa sinh thái, văn hóa bản địa và ký ức lịch sử.

Định hướng đó đang từng bước được hiện thực hóa thông qua các tour trải nghiệm càphê Khe Sanh. Bên cạnh hành trình thu hái, rang xay và pha chế Arabica, du khách còn được lưu trú tại homestay, thưởng thức ẩm thực của đồng bào Bru-Vân Kiều, hòa mình vào không gian cồng chiêng và khám phá các di tích như sân bay Tà Cơn, Đường 9 lịch sử.

Chuyên gia Harro Boekhold (bên trái) và ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái Bốn Phương (Bốn Phương Coffee), trao đổi về quy trình sản xuất càphê đặc sản Arabica Khe Sanh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sự kết nối giữa ký ức chiến tranh với sức sống của những đồi Arabica hôm nay đã tạo nên một sản phẩm du lịch giàu bản sắc, góp phần định vị Khe Sanh như một điểm đến khác biệt của du lịch càphê Việt Nam.

Định vị Khe Sanh trên bản đồ du lịch càphê châu Á

Nếu nhiều vùng càphê trên thế giới cạnh tranh bằng sản lượng thì Khe Sanh có cơ hội tạo dấu ấn bằng giá trị khác biệt của một vùng càphê đặc sản gắn với lịch sử, văn hóa và trải nghiệm bản địa. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển Arabica Khe Sanh của tỉnh Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, sau tròn một thế kỷ hình thành và phát triển, cây càphê đã trở thành biểu tượng của vùng đất Khe Sanh và là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Theo định hướng của địa phương, Arabica Khe Sanh sẽ được phát triển theo hướng càphê đặc sản, nông nghiệp xanh và bền vững. Vùng nguyên liệu được quy hoạch theo các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP và các chứng nhận quốc tế; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh tập trung phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và gắn chuỗi giá trị càphê với du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử.

Theo ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, trong không gian phát triển mới, Khe Sanh được định hướng trở thành "hạt nhân sinh thái và di sản" của khu vực phía Tây.

Trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng chất lượng cao, lồng ghép thông điệp hòa bình vào các sản phẩm du lịch và kết nối không gian càphê Khe Sanh với Lao Bảo, Hướng Phùng, Đakrông, A Lưới và Phong Nha để hình thành chuỗi trải nghiệm liên vùng.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng coi trọng tính bản địa, trải nghiệm và phát triển bền vững, Khe Sanh đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch càphê châu Á bằng một con đường riêng.

Nếu biết gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và đặt cộng đồng địa phương vào trung tâm của quá trình phát triển, Khe Sanh hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mà mỗi tách Arabica không chỉ mang hương vị của đất đỏ bazan Trường Sơn, mà còn chuyển tải thông điệp về hòa bình, sự hồi sinh và khát vọng vươn lên của chính vùng đất từng đi qua chiến tranh./.

Khám phá 5 bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp tại Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị, vùng đất có gần 190km bờ biển và vùng cát ven biển, uốn lượn theo dải đất miền Trung đầy nắng gió, sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp, mỗi nơi mang một nét riêng không trộn lẫn.