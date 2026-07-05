Khẳng định vị thế văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam từ những sự kiện văn hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh bằng “sức mạnh mềm,” những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế đang trở thành thước đo mới về sức hấp dẫn của một đất nước.

Một liên hoan phim, liên hoan âm nhạc quốc tế tổ chức tại Việt Nam hay triển lãm, sự kiện văn hóa, nghệ thuật hay chương trình giao lưu văn hóa ở nước ngoài là một "đại sứ" góp phần lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo-Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 1-5/7, quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước, hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 50 giáo sư, tiến sỹ, nghệ sỹ và chuyên gia âm nhạc quốc tế.

Các thí sinh tranh tài ở nhiều hạng mục như piano, thanh nhạc, guitar, nhạc cụ dây, tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, các workshop, hội thảo và hoạt động giao lưu học thuật với các chuyên gia quốc tế.

Điểm nhấn là đêm nghệ thuật "Crescendo - Giao hưởng kết nối" với sự kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển thế giới và những ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức còn bố trí cho các đoàn quốc tế tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội để họ hiểu hơn về văn hóa, con người và truyền thống của Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo-Hà Nội không chỉ tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác giữa các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia âm nhạc trong nước và quốc tế, còn góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến với công chúng và bạn bè quốc tế.

Quang cảnh chương trình hòa nhạc "Crescendo - Giao hưởng kết nối." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới,” Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7 tại thành phố Đà Nẵng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Liên hoan giới thiệu hàng chục bộ phim châu Á và Việt Nam ở nhiều hạng mục, trong đó có nhiều tác phẩm điện ảnh thế giới được lựa chọn công chiếu lần đầu tại châu Á, khẳng định sức hút ngày càng lớn của liên hoan đối với các nhà làm phim.

Bên cạnh việc tôn vinh di sản điện ảnh và giới thiệu diện mạo điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, DANAFF IV còn mở rộng các hoạt động đào tạo, hỗ trợ tài năng trẻ, kết nối thị trường điện ảnh và tổ chức các hội thảo quốc tế về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Liên hoan góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện điện ảnh quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Ở ngoài nước, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO (1976-2026), chương trình văn hóa “Đạo học” được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), giới thiệu đến bạn bè quốc tế những giá trị tiêu biểu của Văn Miếu-Quốc Tử Giám và nền văn hiến Việt Nam.

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và hệ thống bia Tiến sỹ, trình diễn áo dài nghệ thuật, trải nghiệm in mộc bản hoa văn bia Tiến sỹ, in tranh Khuê Văn Các, tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ, cùng không gian giới thiệu tinh hoa ẩm thực Thăng Long-Hà Nội và Việt Nam...

Sự kiện thu hút hơn 200 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia thành viên UNESCO, khẳng định sức lan tỏa của di sản và văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam giàu truyền thống, sáng tạo và hội nhập…

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” với chủ đề “Tôn vinh văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu” diễn ra ở Nhật Bản ngày 14/6.

Với sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam, tổ chức hữu nghị, đông đảo nghệ sỹ hai nước cùng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc trong bối cảnh hội nhập, thông qua việc giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như Quan họ, Chèo, diễn xướng dân gian…

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, giao lưu và những câu chuyện về di sản, chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài với cội nguồn, giúp bạn bè Nhật Bản hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và hội nhập...

Có thể thấy hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức liên tiếp trong và ngoài nước góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tiếp nhận giá trị tinh hoa của nhân loại.

Góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến

Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng thông qua các sự kiện văn hóa. Nhắc đến Huế là nhắc đến Festival Huế; nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng; Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu của một thành phố sáng tạo với nhiều liên hoan nghệ thuật quốc tế, trong đó có Crescendo... Đó là những tín hiệu đáng mừng, bởi trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, một địa phương không thể chỉ hấp dẫn bằng cảnh quan hay hạ tầng, còn cần có những sản phẩm văn hóa đặc sắc để tạo nên sự khác biệt...

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, đơn vị đoạt giải tại lễ bế mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Tiến sỹ Trương Thúy Mai, Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia trong thu hút du khách, đầu tư và các nguồn lực phát triển, sự kiện văn hóa đang trở thành một công cụ hiệu quả để xây dựng thương hiệu điểm đến. Những lễ hội, liên hoan nghệ thuật hay festival văn hóa không chỉ giới thiệu các giá trị di sản, bản sắc và con người của mỗi quốc gia mà còn tạo nên những trải nghiệm đặc sắc, thu hút truyền thông, thúc đẩy du lịch và nâng cao khả năng nhận diện hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quan trọng của quốc gia và nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Vì vậy, các sự kiện văn hóa không chỉ mang ý nghĩa tổ chức hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà cần được đặt trong chiến lược phát triển văn hóa, du lịch và thương hiệu quốc gia.

Khi được đầu tư bài bản, những sự kiện này sẽ trở thành cầu nối đưa câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương và góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo các chuyên gia văn hóa, thực tiễn từ những sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong thời gian qua đã cho thấy, hành trình xây dựng thương hiệu điểm đến đang từng bước được hiện thực hóa.

Từ một liên hoan âm nhạc ở Hà Nội, liên hoan phim tại Đà Nẵng, chương trình giới thiệu Văn Miếu-Quốc Tử Giám ở Paris (Pháp) hay một đêm nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản… đều cho thấy thương hiệu văn hóa Việt Nam đang hiện diện ngày càng nhiều hơn. Sau mỗi sự kiện, những ký ức thân thiện về đất nước con người Việt Nam sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong dòng chảy hội nhập ấy, mỗi nghệ sỹ, mỗi nhà nghiên cứu, mỗi bộ phim, mỗi bản nhạc hay mỗi di sản đều có thể trở thành một "sứ giả" văn hóa, mang đến cho bạn bè quốc tế những hình ảnh, câu chuyện về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, coi trọng tri thức, gìn giữ truyền thống, luôn thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Đó chính là hành trình bền bỉ của sức mạnh mềm, được vun đắp từ niềm tin, sự đồng cảm và những giá trị văn hóa. Và khi ngày càng có nhiều sự kiện văn hóa chất lượng được tổ chức, nhiều nhịp cầu giao lưu được mở rộng, nhiều câu chuyện đẹp về đất nước và con người Việt Nam được lan tỏa, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn trở thành nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, đúng như tinh thần mà Nghị quyết 80 đã đặt ra./.

Từ bản quyền đến kinh tế di sản: Khơi nguồn sức mạnh văn hóa Việt Nam Nếu quyền tác giả là động lực thúc đẩy sáng tạo đương đại thì di sản văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, kết nối quá khứ với hiện tại và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.