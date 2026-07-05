Tuần lễ Áo dài Huế 2026: Nhà thiết kế Cao Thu Vân ghi dấu với “Họa khúc di sản”

Trong không gian của Tuần lễ Áo dài Huế 2026 (từ ngày 3 đến 10/7), nhà thiết kế Cao Thu Vân vừa giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập “Họa khúc di sản” với những thiết kế đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhà thiết kế không chỉ góp thêm sắc màu cho sự kiện mà còn tiếp tục khẳng định tâm huyết trên hành trình gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa giá trị của tà áo dài truyền thống.

Tuần lễ Áo dài Huế 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nhà thiết kế, nghệ nhân và người yêu áo dài cả nước. Trong không gian tôn vinh di sản và thời trang truyền thống ấy, nhà thiết kế Cao Thu Vân đã lựa chọn kể câu chuyện về văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ thiết kế, góp phần khẳng định hình ảnh “Huế – Kinh đô Áo dài.”

Lấy cảm hứng từ những giá trị di sản, nhà tạo mẫu đã thổi hồn vào bộ sưu tập “Họa khúc di sản” thông qua sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và tinh thần đương đại.

Trên nền lụa cao cấp, các họa tiết cung đình Huế, hoa sen, chim phượng, hoa mẫu đơn cùng nghệ thuật thêu thủ công được xử lý tinh xảo, tạo nên những thiết kế vừa mềm mại, thanh lịch, vừa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cao Thu Vân chia sẻ, với chị mỗi tà áo dài vừa là sáng tạo thời trang vừa là tác phẩm kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Trên nền lụa cao cấp, các họa tiết cung đình Huế, hoa sen, chim phượng, hoa mẫu đơn cùng nghệ thuật thêu thủ công được xử lý tinh xảo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nổi bật trong phần trình diễn là Đại sứ nhí Di sản Áo dài Hải Phòng Thanh Trúc, Quán quân Bước nhảy Thiên thần Ngô Hoàng Khánh Linh và Á quân Thiên thần Việt Nam 2020. Sự kết hợp giữa các gương mặt trẻ với những thiết kế của nhà thiết kế Cao Thu Vân tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc.

Hơn cả màn trình diễn thời trang, “Họa khúc di sản” của Cao Thu Vân được ví như bản hòa ca giữa truyền thống và hiện đại. Chia sẻ về bộ sưu tập, nhà thiết kế Cao Thu Vân cho biết luôn mong muốn mỗi thiết kế không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa.

Theo nhà tạo mẫu, việc gìn giữ áo dài vừa là cách để chị bảo tồn một trang phục truyền thống vừa gìn giữ ký ức, tinh thần và bản sắc Việt, từ đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về di sản dân tộc.

Việc tiếp tục góp mặt tại Tuần lễ Áo dài Huế 2026 một lần nữa khẳng định dấu ấn và vị thế của Cao Thu Vân trong lĩnh vực thiết kế áo dài. Thông qua “Họa khúc di sản,” nhà thiết kế Cao Thu Vân muốn góp phần đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống bằng hơi thở sáng tạo của thời đại mới./.

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Các nhà thiết kế Việt kể câu chuyện về di sản Áo dài qua triển lãm đặc biệt Triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” là những thiết kế mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa truyền thống cùng các hình ảnh áo dài Việt Nam trên hành trình “chu du,” quảng bá khắp thế giới.