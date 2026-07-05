Chương trình mới trên sóng VTV hé lộ 'góc khuất' nghề bình luận thể thao

Hòa cùng bầu không khí rực lửa của FIFA World Cup 2026, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu chương trình “Game Box” như một điểm chạm giải trí mới mẻ và khác biệt.

Tập đầu tiên của “Game Box” phát sóng lúc 21h ngày 5/7 trên VTV3, với sự góp mặt của bốn bình luận viên bóng đá quen thuộc - Việt Khuê, Anh Quân, Ngọc Khánh và Huy Phước.

Chương trình được xây dựng theo hành trình gồm bốn cấp độ với độ khó tăng dần, kết hợp giữa vận động thể chất, thử thách tư duy.

Ngay ở Level 1, bốn bình luận viên phải tái hiện những màn ăn mừng bàn thắng mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới. Việc "copy" từ dáng đứng đến thần thái tạo nên hàng loạt tình huống hài hước, mang lại không khí sôi động cho chương trình.

Bước sang Level 2, khách mời đối mặt với thử thách lựa chọn giữa trả lời các câu hỏi chuyên môn hoặc thực hiện những nhiệm vụ bất ngờ thông qua hệ thống thẻ bài ngẫu nhiên.

Thông điệp về bản lĩnh, sự lựa chọn và tinh thần làm chủ bản thân được lồng ghép xuyên suốt chương trình, đúng với tinh thần mà Game Box hướng tới: Mỗi người chơi đều phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nếu thất bại, họ phải chấp nhận hình phạt "kẹo thúi" - một điểm nhấn tạo thêm tiếng cười cho chương trình. Đây cũng là phần thi hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường nghề bình luận viên, từ áp lực trước mỗi trận đấu đến những kỷ niệm nghề nghiệp chưa từng được chia sẻ.

Đặc biệt, thử thách "Bình luận khù khoằm" khiến những người vốn được xem là "ông hoàng ngôn từ" phải xoay xở khi bình luận lại các khoảnh khắc kinh điển của World Cup nhưng không được sử dụng các từ quen thuộc như "chuyền," "chạy," "sút," "dứt điểm" hay "vào."

Điểm nhấn của chương trình nằm ở Level 3 và Level 4. Trong phần đối kháng, các khách mời thi đấu tựa game bóng đá FC26 trên PS5 cùng host Minh Tân, đồng thời phải bình luận trận đấu theo những phong cách đặc biệt như toán học, âm nhạc hay MC đám cưới.

Ngay sau đó, Level 4 với chủ đề “Gián điệp” đưa các bình luận viên vào cuộc đấu trí kéo dài 10 phút. Mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật, quan sát và suy luận để tìm ra "gián điệp" trong nhóm nhằm tránh hình phạt chống đẩy từ chương trình.

Không khí chương trình được thay đổi bằng các tiết mục âm nhạc đậm màu sắc bóng đá với “The Cup of Life,” “Mùa Hè Italia” và “We are the Champions,” qua phần trình diễn của ca sỹ Dương Trần Nghĩa cùng ban nhạc STARLAB./.

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