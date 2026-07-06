Đan Mạch và Việt Nam củng cố quan hệ đối tác vì hệ thống y tế hiệu quả

Ngày 6/7, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) cho giai đoạn 2026-2028, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và thúc đẩy phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu tại Việt Nam.

Trước thực trạng các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường và béo phì ngày càng gia tăng tại Việt Nam, việc khai thác dữ liệu hiệu quả để theo dõi xu hướng bệnh tật, dự báo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phân bổ nguồn lực một cách tối ưu ngày càng trở nên quan trọng.

Thông qua việc gia hạn Biên bản ghi nhớ, Đan Mạch và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế y tế, y tế số và ứng dụng dữ liệu trong chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu và bảo đảm tính bền vững của hệ thống bảo hiểm y tế.

Bước sang giai đoạn hợp tác thứ năm, hai bên sẽ mở rộng hợp tác thông qua đối thoại chính sách, trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực, kinh tế y tế và y tế số. Trọng tâm mới của giai đoạn này là tăng cường khai thác và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn gánh nặng bệnh tật, hỗ trợ các phân tích kinh tế y tế dài hạn và nghiên cứu các mô hình chi trả dựa trên giá trị, qua đó nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hệ thống y tế và chất lượng điều trị cho người bệnh.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ, bảo hiểm y tế và mục tiêu bao phủ y tế toàn dân luôn là những ưu tiên chung của cả Đan Mạch và Việt Nam. Để bảo đảm nguồn tài chính y tế bền vững và mở rộng khả năng tiếp cận công bằng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, cần có sự đổi mới liên tục, quan hệ đối tác bền chặt và các chính sách hiệu quả.

Thông qua giai đoạn hợp tác mới này, Đan Mạch mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng chính sách, sử dụng hiệu quả các nguồn lực y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời, quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục kết nối các cơ quan nhà nước với khu vực tư nhân, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy trao đổi tri thức và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của hai nước.

Kể từ khi Biên bản ghi nhớ được ký kết lần đầu vào năm 2018, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã triển khai nhiều hoạt động, bao gồm các chương trình đào tạo trên toàn quốc, đối thoại chính sách, trao đổi chuyên môn và các chuyến tham quan thực địa, góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam. Hơn 1.900 cán bộ giám định bảo hiểm y tế trên cả nước đã tham gia các chương trình đào tạo về phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Trong giai đoạn hợp tác mới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy chia sẻ kiến thức, đào tạo chuyên môn và đối thoại chính sách, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế y tế, y tế số, tài chính y tế bền vững và ứng dụng dữ liệu trong xây dựng chính sách.

Novo Nordisk sẽ tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật trong công tác phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Doanh nghiệp Đan Mạch sẽ chia sẻ với các đối tác kiến thức và thực tiễn quốc tế, đồng thời thúc đẩy các giải pháp phòng ngừa hiệu quả hơn, can thiệp sớm hơn và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Những đóng góp này khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác công tư trong việc giải quyết các thách thức ngày càng phức tạp của hệ thống y tế.

Kể từ khi Biên bản ghi nhớ được ký kết lần đầu vào năm 2018, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã triển khai nhiều hoạt động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bằng việc kết hợp kinh nghiệm của Đan Mạch trong các lĩnh vực y tế số, dữ liệu y tế và quản lý bệnh không lây nhiễm với những cải cách y tế đang diễn ra tại Việt Nam, hai bên hướng tới hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều trị và xây dựng một hệ thống y tế bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đan Mạch và Việt Nam duy trì quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực y tế. Trọng tâm của hợp tác là tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu của Việt Nam, đặc biệt trong phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường và tăng huyết áp. Hai bên cũng hợp tác thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, phát triển y tế số và ứng dụng dữ liệu trong xây dựng chính sách và ra quyết định về y tế.

Thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các chuyên gia y tế và khu vực tư nhân, các chương trình hợp tác góp phần tăng cường năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống y tế hiệu quả, bền vững và lấy người dân làm trung tâm./.

Việt Nam-Liên minh châu Âu hướng tới hợp tác kinh tế chất lượng cao Việt Nam được các doanh nghiệp châu Âu coi là điểm đến xuất khẩu, cơ sở sản xuất thay thế tại châu Á và đang trở thành thị trường chiến lược, trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực Đông Nam Á.