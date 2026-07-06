Vụ nghi ngộ độc do cơm gà ở Khánh Hòa: Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa

Liên quan đến vụ việc nhiều người nghi bị ngộ độc do ăn cơm gà, chiều 6/7, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã trao đổi với phóng viên TTXVN.

Ông Lê Văn Khoa cho biết, các bệnh nhân nhập viện do bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và hầu hết được xuất viện.

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, có 68 trường hợp phải nhập viện, đều là người địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã cử tối đa nhân, vật lực để cấp cứu, điều trị. Các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Các bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ, sức khỏe ổn định đã được cho xuất viện từ sớm. Một số ca còn lại, sau kiểm tra sức khỏe được xuất viện trong ngày 6/7.

Ông Lữ Ngọc Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Ranh thông tin, địa phương đã phối hợp cùng ngành Y tế tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc...

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Các đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm...

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin ngày 2-3/7, trên địa bàn phường Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) có các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà tại quán Q.N. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị./.

Bộ Y tế: Điều tra làm rõ vụ nhiều người ngộ độc tại quán cơm gà ở Khánh Hòa Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu để xét nghiệm nguyên nhân.