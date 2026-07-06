Sáng tạo nội dung số qua góc nhìn sinh động của lớp trẻ Quảng Ngãi

Trong bối cảnh các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ tại tỉnh Quảng Ngãi đã tận dụng mạng xã hội để sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh quê hương. Không cần những chiến dịch truyền thông tốn kém, chỉ với điện thoại thông minh hoặc thiết bị bay không người lái (flycam), họ đã mang đến góc nhìn cá nhân sinh động, chân thực về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên địa phương.

Hưởng ứng tích cực từ cộng đồng

Từng học khoa Báo chí (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) và trải qua nhiều công việc truyền thông, anh Vương Quốc Huy (sinh năm 1999, trú xã Sơn Hà) nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng du lịch, ẩm thực chưa được biết đến rộng rãi.

Từ năm 2024, anh Huy bắt đầu phát triển nội dung review (giới thiệu, đánh giá) trên các nền tảng Facebook, Instagram, YouTube và TikTok. Bên cạnh các món ăn ngon, anh tập trung giới thiệu danh lam thắng cảnh của địa phương như biển Bình Châu, Mỹ Khê, đảo Lý Sơn, Măng Đen, các khu du lịch sinh thái... Sau một thời gian kiên trì, anh Huy đã sản xuất khoảng 500 video clip về Quảng Ngãi, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự chỉn chu về hình ảnh và nội dung.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cảnh đẹp, các video của anh Huy còn góp phần quảng bá mạnh mẽ các đặc sản địa phương như tỏi Lý Sơn, cá bống sông Trà Khúc, thịt bò khô và các sản phẩm truyền thống như đường phèn, mạch nha... Nhiều du khách sau khi xem video đã chủ động liên hệ hỏi đường đi, tìm mua đặc sản làm quà.

Anh Vương Quốc Huy chia sẻ việc nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là những người con xa quê, chính là động lực lớn để anh đầu tư, nâng cao chất lượng trong từng thước phim.

Các bạn trẻ tạo các video sinh động, chân thực về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên địa phương. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Tiếp cận thị hiếu giới trẻ

Cùng chung đam mê, anh Nguyễn Việt Hoàng (sinh năm 1999, trú xã Tịnh Khê) lại lựa chọn giới thiệu cảnh đẹp quê hương từ góc nhìn trên cao bằng thiết bị flycam. Khéo léo lựa chọn góc quay độc đáo kết hợp với âm nhạc xu hướng, các sản phẩm của anh Hoàng đã nhanh chóng tiếp cận thị hiếu giới trẻ, kích thích sự tò mò của du khách về các điểm đến tại Quảng Ngãi.

Nhờ sự lan tỏa của các thước phim này, anh Hoàng được nhiều người biết đến và hiện đang tham gia hỗ trợ kỹ thuật quay, dựng video cho một số thanh niên có cùng đam mê tại địa phương.

Sự tham gia tích cực của giới trẻ trong việc quảng bá du lịch trên nền tảng số đang mở ra một kênh truyền thông mới, mang lại hiệu quả thực tế. Nhiều du khách từ các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội đã quyết định chọn Quảng Ngãi làm điểm đến cho kỳ nghỉ sau khi tiếp cận các video trên mạng xã hội.

Chị Bùi Thị Thu Thúy (du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ sau khi xem các nội dung lan tỏa trên mạng, chị đã chọn Quảng Ngãi cho chuyến du lịch hè năm nay và hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh sắc thực tế của địa phương còn đẹp hơn cả trên phim ảnh.

Tuy nhiên, hoạt động này cũng đặt ra một số thách thức như hiện tượng thông tin chưa kiểm chứng, nội dung trùng lặp hoặc “review quá đà” để thu hút lượt xem. Thực tế này đòi hỏi cần có sự định hướng phù hợp, nâng cao trách nhiệm của người làm nội dung, đồng thời tăng cường vai trò quản lý, đồng hành từ phía các cơ quan chức năng.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những video chân thực, giàu cảm xúc của người trẻ không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ngãi trẻ trung, thân thiện mà còn thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại. Địa phương xác định truyền thông số là một trong những kênh quảng bá trọng tâm trong tình hình mới.

Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh định hướng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các nhà sáng tạo nội dung số uy tín, các KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và những bạn trẻ yêu du lịch có sản phẩm số xuất sắc nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, giới thiệu một Quảng Ngãi giàu bản sắc, văn minh đến với du khách.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành điểm đến đặc sắc, thu hút khoảng 10 triệu lượt du khách. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng và phát triển sản phẩm đặc trưng, việc thúc đẩy, định hướng phát triển xu hướng truyền thông số dựa trên sự sáng tạo của giới trẻ được kỳ vọng là giải pháp đột phá, giúp du lịch Quảng Ngãi tăng tốc và phát triển bền vững./.

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