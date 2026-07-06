Miễn phí vé xe buýt, lượng khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 30%

Từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hưởng ứng, lượng khách đi xe buýt tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 ngày triển khai chương trình miễn phí xe buýt cho 134 tuyến, thành phố đã ghi nhận những mức tăng trưởng ấn tượng. Tính từ ngày 1/7 đến nay, các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,322 triệu lượt hành khách.

Số liệu thống kê cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, ngày đầu tiên áp dụng (ngày 1/7), lượng khách đạt 273.944 lượt (đạt 128% so với cùng kỳ 2025).

Đến ngày 3/7, con số này đạt đỉnh với 282.995 lượt hành khách, đạt 135% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng cộng từ ngày 1/7 đến ngày 5/7, sản lượng hành khách bình quân đạt khoảng 130% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/7, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc miễn phí vé xe buýt theo chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Minh chứng là sản lượng hành khách đi xe buýt đã tăng khoảng 30-33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trần Quang Lâm, đây là tín hiệu tích cực cho giao thông công cộng thành phố, nhưng giải pháp căn cơ không thể thiếu hệ thống giao thông công cộng sức chở lớn, nòng cốt là metro.

Ông Lâm cho biết, để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho một siêu đô thị, thành phố cần các chương trình, đề án như phát triển hạ tầng giao thông, kế hoạch phát triển giao thông công cộng, hạn chế giao thông cá nhân và các giải pháp đồng bộ khác.

Trong khi đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, chính sách trợ giá xe buýt không chỉ góp phần ổn định chi phí đi lại mà còn bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó là các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở cho thuê và nhà trọ để người lao động, người có thu nhập trung bình có thể yên tâm sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố.

Ghi nhận của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tại các bến xe, đầu bến chính, tình hình đi lại của người dân ổn định; chưa ghi nhận hiện tượng hành khách tăng cao đột biến gây áp lực lên hệ thống hoặc điều động tăng cường phương tiện. Trước việc lượng khách đi xe buýt tăng cao, công tác quản lý chất lượng dịch vụ cũng được Trung tâm siết chặt để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Thông qua đường dây nóng Tổng đài 1022 và các ứng dụng công nghệ, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết kịp thời nhiều trường hợp hành khách khiếu nại xe buýt bỏ trạm. “Đặc biệt, đối với phản ánh về việc một nhân viên phục vụ tự ý thu tiền hành lý của khách trên tuyến xe buýt số 75 (hướng Sài Gòn-Cần Giờ), Trung tâm đã lập tức xử lý, đồng thời tiến hành rà soát, xác minh,” đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết.

Cùng với giám sát qua camera trực tuyến, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng điều động nhân sự túc trực tại các bến bãi chính để hướng dẫn hành khách cài đặt, cập nhật ứng dụng MultiGo, sử dụng Căn cước và VNeID để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác định danh, ghi nhận lượt đi bằng vé điện tử trong thời gian tới.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện (với 1.404 xe buýt điện, chiếm hơn một nửa tổng số phương tiện đang hoạt động). Cùng với 21 tuyến xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG), hiện thành phố có 109/179 tuyến xe buýt đang sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu cuối năm 2026, 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc các loại năng lượng thân thiện với môi trường. Giai đoạn 2027-2028, thành phố sẽ tiếp tục chuyển đổi các phương tiện CNG sang xe buýt điện. Mục tiêu đến đầu năm 2029, 100% xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ là xe buýt điện.

Cùng với chuyển đổi phương tiện, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến xe buýt; nghiên cứu mở mới các tuyến phục vụ khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), tăng cường kết nối với sân bay Long Thành và phát triển một số tuyến xe buýt hoạt động ban đêm.

Mô hình vận tải theo nhu cầu, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư với metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng và các loại hình vận tải hành khách công cộng khác cũng sẽ được nghiên cứu triển khai./.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 134 tuyến xe buýt miễn phí từ ngày 1/7 Mục tiêu đến đầu năm 2029, 100% xe buýt hoạt động tại TP Hồ Chí Minh sẽ sử dụng điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.