Hà Nội: Cấm và hạn chế phương tiện nhiều tuyến phố trong ngày 9-10/7

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bên cạnh đó, từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9/7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10/7, Công an thành phố tạm cấm xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ); đồng thời hạn chế xe ôtô cá nhân và xe môtô lưu thông trên các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Trong thời gian trên, các phương tiện từ khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng...) đi phía Tây, Tây Bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) được hướng dẫn lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3 và ngược lại.

Các phương tiện từ khu vực phía Bắc thành phố (Tây Hồ, Đông Anh...) đi phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...) lưu thông qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, Vành đai 3 và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, việc tổ chức giao thông thực hiện theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố và các văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp với phương án phân luồng. Đồng thời, yêu cầu người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện./.

Hà Nội phân luồng nút La Thành-Nguyễn Chí Thanh để thi công Vành đai 1 Các phương tiện lưu thông hướng đường Nguyễn Chí Thanh-Nguyên Hồng (Hà Nội) sẽ đi theo biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn bề rộng mặt đường 7m, kết cấu bê-tông đảm bảo an toàn.