Khảo sát thực địa, làm rõ thêm căn cứ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi

Ngày 6/7, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu đặc biệt ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972.

Qua nhiều năm, các cơ quan chức năng đã thu thập nhiều nguồn thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và nhà nghiên cứu nhằm xác định vị trí liệt sỹ còn nằm lại trên chiến trường xưa.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, nhiều nguồn thông tin độc lập có sự tương đồng với kết quả khảo sát thực địa, xác định một số vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ ở khu vực Câu Nhi.

Đoàn công tác đã nghiên cứu địa hình khu vực có thông tin về nơi các liệt sỹ hy sinh; khoanh vùng khu vực đã được tìm kiếm, các vị trí chưa tổ chức tìm kiếm cũng như những địa điểm còn cơ sở nghi vấn.

Đoàn khảo sát hiện trạng đất đai, cây trồng, hoa màu và tài sản có thể bị ảnh hưởng khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập; làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan để thống nhất phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi của người dân nếu phải thực hiện đền bù, hỗ trợ.

Đại tá Trương Như Ý yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng liên quan, nhân chứng và cựu chiến binh để rà soát, kiểm chứng toàn bộ nguồn tin.

Đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định; khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn có cơ sở nghi vấn.

Hoạt động khảo sát thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần làm vơi bớt nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sỹ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Cùng với khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp tổ chức hội thảo với các nhân chứng, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu lịch sử nhằm tiếp tục bổ sung thông tin, đối chiếu tư liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng với phương pháp khảo sát hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao khả năng phát hiện các vị trí còn hài cốt liệt sỹ./.

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