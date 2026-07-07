Dự đoán Colombia vs Thụy Sĩ: Trận cầu cân sức tìm ra đại diện cuối vào tứ kết

Cuộc so tài lúc 03h00 ngày 8/7 trên sân Vancouver giữa Colombia và Thụy Sĩ không chỉ là trận chiến giành vé Tứ kết World Cup 2026, mà còn là màn so tài giữa sự thực dụng Nam Mỹ và kỷ luật châu Âu.

Trận cầu diễn ra vào lúc 03h00 ngày 8/7 trên mặt cỏ Vancouver hứa hẹn sẽ mang đến một thế trận giằng co nghẹt thở khi cả hai đội bóng đều đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại đầy ấn tượng. Trong khi đại diện Nam Mỹ Colombia mang đến giải đấu một lối chơi đầy "mưu mẹo" cùng hàng phòng ngự thép mới chỉ lọt lưới đúng một bàn, thì Thụy Sĩ lại trình diễn phong cách tấn công đa dạng và sắc bén.

Sự tương phản rõ rệt về mặt triết lý này chắc chắn sẽ biến khu vực vòng tròn trung tâm thành một điểm nóng chiến thuật vô cùng khốc liệt và khó lường. Sự điềm tĩnh cùng nhãn quan nhạy bén của nhạc trưởng Granit Xhaka bên phía Thụy Sĩ sẽ phải đối đầu trực tiếp với sức mạnh tranh chấp cơ bắp từ tuyến giữa Colombia, đồng thời tìm cách phong tỏa ngòi nổ nguy hiểm Luis Diaz.

Dự đoán: Hai đội hòa sau 90 phút thi đấu chính thức nhưng Colombia thắng chung cuộc 2-1 ở hiệp phụ./.