Gia Lai: Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc

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Hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, được lưu giữ trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện tại một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Sáng 7/7, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh T.L.Y.N.

Qua kiểm tra phát hiện hơn 2.000 kg mỡ, da động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại hiện trường còn có 16 can nhựa chứa chất lỏng nghi là dầu được chế biến từ mỡ động vật, cùng hai chảo lớn, một máy ép và ba thùng phuy nghi dùng để sản xuất.

Khu vực chế biến ẩm thấp, nhiều dầu mỡ và cặn bẩn, không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số nguyên liệu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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