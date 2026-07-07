Chính phủ Venezuela vinh danh Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam về sứ mệnh nhân đạo

Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam được Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất vì những đóng góp trong cứu hộ sau động đất.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vừa được Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong công tác cứu trợ sau thảm họa động đất.

Lễ trao diễn ra sáng 6/7 (giờ địa phương), do Trung tá Raúl Serrano Chacón, thừa ủy quyền Chính phủ Venezuela, thực hiện.

Sau hơn 10 ngày làm nhiệm vụ trong điều kiện ô nhiễm nghiêm trọng, Đoàn đã đưa thi thể 57 nạn nhân ra ngoài, hỗ trợ di dời tài sản và chia sẻ khó khăn với khoảng 500 hộ dân mất nhà cửa.

Hàng trăm kg thực phẩm, sữa, mì tôm cùng chăn màn, quần áo phòng dịch đã được trao tận tay người dân. Phần thưởng cao quý khẳng định tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế và hình ảnh đẹp của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam trên trường quốc tế./.

Động đất ở Venezuela: Vị ấm Việt Nam giữa đêm lạnh La Guaira Chiếc nồi nhôm méo mó đặt trên bếp là tài sản hiếm hoi bà gom nhặt được từ đống đổ nát. Trong nồi không phải cơm yến mạch như thường lệ, mà là món mì ăn liền mà đoàn cứu hộ Việt Nam mang đến sáng nay.