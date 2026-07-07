Tình trạng nhập cư bất hợp pháp góp phần đẩy giá nhà tại Mỹ tăng cao

Nghiên cứu mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas (Fed Dallas) cho rằng làn sóng nhập cư bất hợp pháp gia tăng trong giai đoạn 2021-2024 góp phần làm tăng nhu cầu nhà ở, qua đó đẩy giá nhà và tiền thuê nhà tại nhiều khu vực của Mỹ lên cao.

Số lao động nhập cư bất hợp pháp gia tăng đã góp phần mở rộng lực lượng lao động và số người có việc làm, song hầu như không tạo ra tác động đáng kể đối với mức lương trung bình.

Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở tăng nhanh trong bối cảnh nguồn cung không theo kịp đã khiến giá nhà và tiền thuê leo thang.

Các nhà nghiên cứu ước tính, cứ mỗi khi số lao động nhập cư bất hợp pháp tăng thêm 1% so với quy mô lực lượng lao động tại một địa phương, tổng số việc làm tăng khoảng 1%, trong khi giá nhà tăng trung bình khoảng 2,2% và giá thuê nhà tăng khoảng 1,4%.

Nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động xây dựng nhà ở trong giai đoạn này không đủ bù đắp mức tăng nhu cầu, khiến nhiều thị trường vốn đã thiếu nguồn cung tiếp tục chịu áp lực.

Theo ước tính của nhóm tác giả, dòng người nhập cư bất hợp pháp có thể chiếm khoảng 30% mức tăng giá nhà và khoảng 20% mức tăng tiền thuê tại các khu vực đô thị trung bình trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2024.

Dẫn số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nghiên cứu cho biết số người nhập cư bất hợp pháp đã làm dân số Mỹ tăng thêm khoảng 7 triệu người trong giai đoạn trên, trước khi tốc độ gia tăng chậm lại từ giữa năm 2024.

Giới quan sát nhận định kết quả nghiên cứu nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm gia tăng tranh luận về tác động kinh tế của nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề an ninh biên giới và chi phí nhà ở đang là những chủ đề nổi bật trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý giá nhà tại Mỹ còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như lãi suất, chi phí xây dựng, quy hoạch đất đai và tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài sau đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu, được công bố dưới dạng tài liệu làm việc để lấy ý kiến học thuật, sử dụng dữ liệu từ hồ sơ tòa án di trú và các nguồn dữ liệu hành chính của chính phủ nhằm đánh giá tác động của dòng người nhập cư bất hợp pháp đối với thị trường lao động và thị trường nhà ở địa phương.

Fed Dallas lưu ý kết quả nghiên cứu chưa phản ánh quan điểm chính thức của ngân hàng này hoặc toàn bộ Hệ thống Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)./.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự báo, áp lực lạm phát gia tăng GDP quý 1/2026 của Mỹ chỉ tăng 2%, thấp hơn dự báo trước đó, trong khi lạm phát tăng lên 3,5% do giá năng lượng leo thang bởi tác động từ xung đột Trung Đông, gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng.