Argentina cam kết trả đủ nợ trong giai đoạn 2026-2027

Ngày 6/7, Chính phủ Argentina khẳng định sẽ bảo đảm thanh toán đầy đủ mọi nghĩa vụ nợ gốc và lãi trong giai đoạn 2026-2027, đồng thời công bố chương trình tài chính mới nhằm củng cố niềm tin của thị trường đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Javier Milei.

Phát biểu tại họp báo ở Buenos Aires, Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo nhấn mạnh Chính phủ Argentina "ngay từ ngày đầu đã lựa chọn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ tài chính," đồng thời khẳng định nước này có đủ nguồn vốn để đáp ứng các khoản nợ đến hạn trong hai năm tới.

Theo kế hoạch, ngày 9/7 Argentina sẽ thanh toán khoảng 4,2 tỷ USD cho các trái chủ quốc tế.

Ông Caputo cho biết Kho bạc hiện có 3,9 tỷ USD tại Ngân hàng Trung ương và sẽ nhận thêm các khoản vay được bảo lãnh từ các tổ chức tài chính quốc tế trước thời điểm đáo hạn, qua đó tạo ra lượng ngoại tệ dự trữ vượt mức cần thiết để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Bộ Kinh tế cũng công bố chương trình huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính khoảng 19,2 tỷ USD trong thời gian còn lại của năm 2026. Các nguồn tài trợ dự kiến đạt 22,9 tỷ USD, tạo dư địa tài chính khoảng 3,7 tỷ USD.

Nguồn vốn sẽ đến từ nhiều kênh, gồm 6,7 tỷ USD mua ngoại tệ từ Ngân hàng Trung ương, 4 tỷ USD các khoản vay có bảo lãnh từ các định chế tài chính quốc tế, 1,9 tỷ USD giải ngân từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 2,8 tỷ USD từ các tổ chức đa phương khác, cùng kế hoạch phát hành 6 tỷ USD trái phiếu bằng ngoại tệ trên thị trường trong nước và khoảng 800 triệu USD thu từ tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trong đợt đấu giá ngày 15/7, Bộ Tài chính Argentina sẽ phát hành trái phiếu Bonar 2029 (AO29) với hạn mức tối đa 2 tỷ USD.

Khác với các đợt phát hành Bonar trước đây, đợt chào bán đầu tiên sẽ không áp dụng giới hạn khối lượng nhằm tận dụng nhu cầu tái đầu tư của các nhà đầu tư sau khi nhận khoản thanh toán 4,2 tỷ USD.

Chính phủ Tổng thống Milei kỳ vọng việc công bố kế hoạch tài chính minh bạch cùng cam kết duy trì chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục kéo giảm mức rủi ro quốc gia của Argentina, vốn đã giảm xuống khoảng 415 điểm cơ bản - mức thấp nhất kể từ năm 2018 - qua đó tạo điều kiện để nước này từng bước quay trở lại thị trường vốn quốc tế với chi phí vay thấp hơn./.

Argentina cho phép niêm yết giá các mặt hàng bằng đồng USD Chính phủ Argentina quyết định cho phép niêm yết giá các dịch vụ và mặt hàng bằng tiền USD song song với đồng nội tệ peso, tạo thuận lợi cho giao dịch và kích hoạt nền kinh tế.