Đấu súng tại Mexico khiến một binh sỹ thiệt mạng

Chính phủ Mexico ngày 6/7 cho biết 1 binh sỹ đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh xảy ra tại bang Sinaloa - một trong những điểm nóng về bạo lực do xung đột giữa các băng nhóm ma túy ở nước này. Lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt 10 đối tượng tấn công.



Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết vụ việc xảy ra ngày 4/7, khi lực lượng Hải quân Mexico bị các tay súng tấn công tại huyện Mazatlán, khu vực được xem là địa bàn hoạt động của băng nhóm tội phạm khét tiếng Sinaloa.

Trong chiến dịch truy quét sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và trang thiết bị chiến thuật.



Theo SSPC, thời điểm xảy ra vụ phục kích, các binh sỹ đang tuần tra, kiểm tra mực nước tại các sông và hồ chứa nhằm cảnh báo người dân trước nguy cơ nước dâng đột ngột trong mùa mưa.

Vụ tấn công khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 2 người bị thương. Sau đó, lực lượng liên bang tiếp tục được triển khai tới hiện trường và khu vực El Rosario lân cận, kéo theo vụ giao tranh với các tay súng nghi thuộc tổ chức tội phạm.

SSPC cho biết tổng cộng 10 đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt trong chiến dịch. Đến nay, giới chức Mexico vẫn chưa xác định được nhóm tội phạm cụ thể đứng sau các vụ tấn công trên.

Băng nhóm Sinaloa hiện đang chìm trong cuộc đấu đá nội bộ giữa hai phe trung thành với các trùm ma túy khét tiếng Joaquín 'El Chapo' Guzmán và Ismael 'El Mayo' Zambada, hiện đều đang bị giam giữ tại Mỹ./.

Mexico: 11 đối tượng thiệt mạng trong chiến dịch truy quét ma túy Cảnh sát Mexico thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng và trang thiết bị chiến thuật, đồng thời bắt giữ một đối tượng thuộc nhóm chân rết “Los Mayos” - một nhánh của băng đảng Sinaloa.

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