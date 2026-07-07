Chính phủ Venezuela cam kết cấp nhà ở cho người dân vùng thiên tai trước cuối năm

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez vừa tuyên bố chính phủ nước này cam kết sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho những người dân bị mất nhà cửa do thảm họa động đất kép trước khi kết thúc năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các số liệu thống kê sơ bộ cho thấy thảm họa động đất đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng tại các bang miền Bắc đất nước, nơi tập trung khoảng 80% dân số cả nước.

Riêng tại thủ đô Caracas và bang lân cận La Guaira, hàng nghìn công trình và nhà ở đã bị sập hoặc hư hại nặng nề, khiến hàng vạn hộ gia đình lâm vào cảnh mất chỗ ở.

Để bảo đảm nguồn lực cho kế hoạch tái thiết quy mô lớn này, Chính phủ Venezuela đã kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu trị giá 200 triệu USD từ nguồn vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được giải ngân trực tiếp cho công tác xây dựng nhà ở xã hội, khôi phục hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng chịu thiên tai.

Bên cạnh đó, Bộ Quản lý Nhà ở và Môi trường sống Venezuela đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp mang tên "Đại sứ mệnh Nhà ở Venezuela" (Gran Misión Vivienda Venezuela).

Các đội kỹ sư và chuyên gia xây dựng quân dân sự đã được điều động đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm khảo sát địa chất, san lấp mặt bằng và chuẩn bị các phương án thi công thần tốc.

Song song với việc xây dựng nhà ở mới, Chính phủ lâm thời Venezuela cũng triển khai ngay các biện pháp cứu trợ ngắn hạn, bao gồm việc thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời có đầy đủ dịch vụ y tế, cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ tâm lý cho các gia đình ly tán, bảo đảm không để người dân nào phải chịu cảnh thiếu thốn trong thời gian chờ bàn giao nhà mới.

13 ngày sau trận động đất kép kinh hoàng hôm 24/6, Venezuela đang từng bước khôi phục nhịp sống, trong khi các lực lượng cứu hộ chuyển trọng tâm từ tìm kiếm người sống sót sang thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm thi thể và hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.

Báo cáo mới nhất của Chính phủ Venezuela ngày 6/7 cho biết số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 3.535 người, tăng 193 trường hợp so với ngày trước đó. Số người bị thương là 16.770 người, trong khi số người được giải cứu là 6.462 người.

Thảm họa cũng khiến 17.854 người mất nhà cửa, buộc chính quyền phải thiết lập 82 khu trại tạm cư để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Hơn 4.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, cùng gần 30.000 binh sỹ và cảnh sát Venezuela, đã được huy động trong chiến dịch ứng phó thảm họa.

Hiện nhiều đội cứu hộ nước ngoài bắt đầu rút dần sau khi giai đoạn tìm kiếm người sống sót kết thúc.

Trong khi đó, chính quyền Venezuela bắt đầu khôi phục một phần hoạt động xã hội. Bộ Giáo dục cho phép mở lại trường học tại 18 trong tổng số 24 bang, trong khi các khu vực bị ảnh hưởng nặng như Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo và Falcón tiếp tục đình chỉ việc học để kiểm tra an toàn cơ sở vật chất.

Tại thủ đô Caracas, giao thông và hoạt động kinh doanh từng bước trở lại bình thường. Một số khu vực vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác tháo dỡ các công trình hư hỏng.

Chính quyền cho biết hiện có 856 tòa nhà bị ảnh hưởng, trong đó 190 công trình bị sập hoàn toàn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đề nghị Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ Venezuela triển khai các chương trình nhà ở, giáo dục và đào tạo nghề cho người dân bị ảnh hưởng.

Caracas cũng đang tìm kiếm hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF)./.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela” Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận, tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.