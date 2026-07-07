Toàn cảnh cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026

Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 hiện là cuộc đua "tam mã" kịch tính giữa các cầu thủ Kylian Mbappe (Pháp), Lionel Messi (Argentina) và Erling Haaland (Na Uy).

Bên cạnh cuộc đua ngôi vương, cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 cũng đang diễn ra căng thẳng.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 hiện là cuộc đua "tam mã" kịch tính giữa các cầu thủ Kylian Mbappe (Pháp), Lionel Messi (Argentina) và Erling Haaland (Na Uy). Cả ba siêu sao này đều đang có cùng 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, cả ba đang chịu áp lực rất lớn đến từ Harry Kane. Chân sút của đội tuyển Anh cũng đã có 6 lần lập công tại giải đấu năm nay.

Ở nhóm xếp ngay sau, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé và Mikel Oyarzabal đã có được 4 bàn thắng./.

World Cup 2026: Kỳ tích chưa từng có trong gần 1 thế kỷ Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết. Hiện tại, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công.