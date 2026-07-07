World Cup 2026: Sạch bóng chủ nhà, xác định 3 cặp đấu tứ kết

Sau loạt trận sáng 7/7, World Cup 2026 đã chính thức xác định ba cặp đấu tại vòng tứ kết, nhưng không có đội chủ nhà nào góp mặt.

Tây Ban Nha và Bỉ là hai cái tên mới nhất giành quyền vào vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 1/8, Tây Ban Nha đã tiễn Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo về nước bằng chiến thắng 1-0.

Mikel Merino sắm vai người hùng mang chiến thắng về cho Tây Ban Nha với pha lập công ở phút 90+1, chỉ 6 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong khi đó, Bỉ hiên ngang bước vào vòng tứ kết với màn "hủy diệt" chủ nhà Mỹ 4-1, nhờ các bàn thắng của Charles De Ketelaere (cú đúp), Hans Vanaken và Romelu Lukaku.

Như vậy, ba đội chủ nhà World Cup 2026 đều đã phải dừng cuộc chơi. Trước Mỹ, Canada bị loại sau khi để thua Maroc 0-3, còn Mexico bại trận 2-3 trước Anh.

Tính đến thời điểm này, tứ kết World Cup 2026 đã lộ diện 6 cái tên góp mặt. Châu Âu có đến 5 đại diện là Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh và Na Uy, trong khi đội bóng còn lại là Maroc đến từ châu Phi.

Theo phân nhánh đấu, vòng tứ kết đã xác định được 3 cặp đấu: Pháp gặp Maroc, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ còn Anh chạm trán Na Uy.

Cặp tứ kết cuối cùng sẽ được xác định sau khi hai trận Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia kết thúc./.

Bỉ loại chủ nhà Mỹ khỏi World Cup 2026 bằng chiến thắng 'hủy diệt' Sau Canada và Mexico, đồng chủ nhà Mỹ cũng đã bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi nhận thảm bại 1-4 trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8.