Đội tuyển Việt Nam duy trì cường độ tập luyện sau trận đấu đầu tiên tại Hàn Quốc

Chiều 6/7, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại Incheon (Hàn Quốc), tiếp tục chương trình tập huấn chuẩn bị cho Giải Vô địch Đông Nam Á – ASEAN Championship 2026 (AFF Cup).

Sau chiến thắng 6-0 trước Câu lạc bộ Siheung ở trận đấu tập đầu tiên, Ban huấn luyện đã điều chỉnh giáo án theo hướng hồi phục và duy trì nền tảng thể lực cho các cầu thủ.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào trận đấu tập thứ hai, gặp đối thủ là Yongin FC ở K-League 2.

Trong buổi tập, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp nhằm duy trì cảm giác bóng và khả năng phối hợp nhóm.

Dù giáo án mang tính hồi phục, cường độ vận động vẫn được duy trì xuyên suốt.

Đặc biệt, ở nội dung thi đấu 6x6, Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ đẩy cao nhịp độ và cường độ vận động, qua đó tiếp tục nâng cao trạng thái thể lực và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đã có những chia sẻ sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu tập gặp Siheung FC. Việt Cường cho biết đây là lần đầu tiên anh ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam và bàn thắng mang lại thêm sự tự tin cho bản thân.

"Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù chỉ là đá tập. Điều đó giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục cố gắng trong những buổi tập cũng như các trận đấu sắp tới," Việt Cường chia sẻ.

Tiền đạo Việt Cường ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tập gặp Siheung FC. (Ảnh: VFF)

Việt Cường khẳng định nếu tiếp tục được trao cơ hội ra sân, anh sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình: "Hai trận đấu tới sẽ khó khăn hơn. Nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Đánh giá về sự cạnh tranh trên hàng công đội tuyển, Việt Cường cho rằng đây là động lực tích cực để mỗi cầu thủ không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi xem sự cạnh tranh là động lực để bản thân nỗ lực hơn trong tập luyện và cố gắng cạnh tranh bằng chính năng lực của mình," Việt Cường thể hiện quyết tâm.

Tiền đạo của đội tuyển cũng tiết lộ, huấn luyện viên Kim Sang-sik thường xuyên có những buổi trao đổi riêng với các cầu thủ để truyền thêm động lực cũng như chia sẻ về triết lý bóng đá, giúp mỗi người hiểu rõ hơn yêu cầu chuyên môn và vai trò của mình trong lối chơi chung.

Khi được hỏi muốn thi đấu cùng đồng đội nào nhất trên hàng công, Việt Cường không ngần ngại lựa chọn đội phó Nguyễn Xuân Son.

Việt Cường (số 22) đặt mục tiêu được sát cánh cùng đội phó Xuân Son (số 12) trên hàng công. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8/7.

Đây là bài kiểm tra được đánh giá có độ khó cao hơn, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và các phương án chiến thuật, trước khi trở về nước thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 tới, nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Championship 2026./.

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