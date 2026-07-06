Link xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026

Vào lúc 2g sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ bước vào trận "đại chiến" tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận đấu giữa hai đội bóng thuộc Bán đảo Iberia diễn ra trên sân vận động Dallas, hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó lường.

Trước cuộc chạm trán này, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã chạm trán nhau 41 lần. Trong đó, Tây Ban Nha chiếm ưu thế với 17 chiến thắng, Bồ Đào Nha mới chỉ thắng 6 trận, còn lại là 18 trận hòa.

Thành tích đối đầu gần đây, Bồ Đào Nha cũng lép vế hơn so với đối thủ khi không có chiến thắng nào ở 7 trận gần nhất thi đấu trong 90 phút.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha cũng chưa từng đánh bại Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup (thua ở năm 2010 và hòa ở World Cup 2018).

Trên hành trình tiến đến vòng 1/8, Bồ Đào Nha cũng không đáp ứng sự kỳ vọng khi chỉ giành được vị trí nhì bảng. Họ thậm chí còn phải rất khó khăn mới thắng ngược dòng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội.

Trong khi đó, sau trận hòa sốc ngày ra quân, Tây Ban Nha đã dần trở lại vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục và giành ngôi nhất bảng. "Bò tót" cũng dễ dàng vượt qua Áo để tiến vào vòng 1/8.

Giờ đây, hai đội lại có dịp chạm trán nhau trong trận đấu được xem là tâm điểm của vòng 1/8. Tây Ban Nha với dàn sao đồng đều rõ ràng sẽ là thách thức không dễ dành cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo.

Đội bóng nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ đối đầu đội thắng ở cặp đấu Mỹ-Bỉ./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 7/7: 'Đại chiến' Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 chính là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra trên sân vận động Dallas vào 2g sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam).